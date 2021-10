Atalanta - Milan ormai è un big match della Serie A. Le due squadre giocano più o meno per gli stessi obiettivi: confermarsi tra le prime 4 in Italia. L'Atalanta e Gasperini sono un po' le 'bestie nere' per il Milan. Ma il destino s'è invertito la scorsa stagione. All'andata l'Atalanta espugno il campo di San Siro, al ritorno il Milan si giocò il tutto per tutto e vinse al Gewiss Stadium guadagnando quei preziosi punti che hanno consentito al Milan di arrivare secondo e di qualificarsi alla Champions League. Proprio la Champions League ha impegnato entrambe le squadre con risultati opposti.

L'Atalanta ha guadagnato 3 punti preziosi. Il Milan ha perso una partita da ottovolante contro l'Atletico Madrid. I rossoneri hanno giocato benissimo, ma hanno giocato più di un'ora in 10 per colpa dell'espulsione di Franck Kessiè. Franck Kessiè al centro delle critiche dei tifosi per lo scarso rendimento e per i problemi con il rinnovo contrattuale. Il centrocampista ivoriano per tanto siederà in panchina. Oggi è una data storica per il Milan e per il suo totem Ibrahimovic.

Zlatan's birthday party at Milanello 🎂

Celebrating with the Rossoneri family 🔴⚫



La festa per i 40 anni di @Ibra_official a Milanello 🎂

Insieme alla tua famiglia rossonera 🔴⚫

Lo svedese ancora assente festeggia 40 anni.

Il Milan gli ha dedicato una mega torta e una bicchierata con tutti i lavoratori di Milanello. Emergenza in attacco dove sarà ancora assente anche Olivier Giroud che è parso fisicamente imbarazzante contro l'Atletico Madrid. Pioli ha convocato l'attaccante della primavera, il classe 2003 El Hilali. Assente anche Florenzi operato al ginocchio oltre a Bakayoko e Krunic.

In campionato l'Atalanta è reduce dal pareggio contro l'Inter. Il Milan invece è reduce dalla vittoria contro lo Spezia. Tra i convoca dei rossoneri festeggia la prima convocazione Junior Messias che finalmente è a disposizione di Mister Pioli. Tra i padroni di casa assenza forzata per Gosens, che dovrà osservare un lungo stop a seguito dell'infortunio rimediato in Champions.

Mancherà anche l'altra freccia Hateboer che è ancora alle prese con l'infortunio alla gamba. Fischio d'inizio alle ore 20.45 dal Gewiss Stadium. L'arbitro sarà Marco Di Bello della sezione AIA di Brindisi.

Atalanta i convocati di Gasperini per la partita contro il Milan

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Pezzella, Djimsiti, Demiral, Scalvini, Lovato, Zappacosta.

Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Ilicic, Zapata, Piccoli.

Milan i convocati di Mister Stefano Pioli

Portieri: Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Messias, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: El Hilali, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.

📋 The devils ready to take on the Dea



📋 #AtalantaMilan: i rossoneri convocati per stasera

Atalanta - Milan le quote e il pronostico

I padroni di casa grazie al fattore campo godono dei favori del pronostico e il segno 1 viene pagato 2,15.

Il pareggio è a 3,40 mentre la vittoria dei rossoneri è a 3,55. La quota GOL si assesta a 1,60 mentre quella NOGOL 2,15. La quota più papabile per gli Over è l'Over 2,5 a 1,75 mentre tra gli UNDER è interessante l'Under 3,5 a 1,35. Il primo marcatore dovrebbe essere di marca atalantina con Duvan Zapata (4,75) favorito su Muriel (5,25). Per il Milan, viste le assenze in zona offensiva, le quote per il primo gol sorridono a Rebic e Rafael Leao entrembi a 7,50.