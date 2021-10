Torna la Champions League e il Milan sbarca in Portogallo al Do Dragao per sfidare il Porto. Una finale anticipata per i rossoneri. Suona così la partita contro il Porto perchè il Milan in questo momento è il fanalino di coda del girone B di Champions League. Il Milan ha ben figurato a Liverpool in trasferta, ma portando a casa una sconfitta. Nella seconda giornata di Champions League il Milan ha retto per quasi 90 minuti il vantaggio, ma con un uomo in meno ha perso nel finale contro l'Atletico Madrid. Ecco l'occasione per portare a casa i primi punti del girone.

Un pareggio per i rossoneri suonerebbe da sconfitta in quanto il Porto è riuscito a mettere già in cascina un prezioso 0-0 al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. La terza giornata chiude il girone d'andata del gruppo B. Il Porto non è avversario facile e se lo ricordano bene a Torino sponda Juventus. Il Milan però viene dalla rimonta entusiasmante contro l'Hellas Verona, ma è ancora in emergenza infortuni. L'ultimo in ordine di tempo è Ante Rebic che è uscito per infortunio già nel primo tempo della partita di sabato. Theo Hernandez e Brahim Diaz saranno ancora assenti per Covid. Altri infortunati e quindi assenti: Maignan, Florenzi e Messias. Alle assenze per infortuni si aggiunge la squalifica di Kessiè e l'assenza dalla lista dei giocatori che possono scendere in campo in 'Champions League' di Samu Castillejo.

Il giocatore che dopo le numerose esclusioni in campionato s'è dimostrato protagonista nella vittoria contro il Verona. Il giocatore a fine partita è esploso in un pianto liberatorio. Un giocatore importante anche fuori dal campo, ma che non potrà apportare il suo supporto in questa delicata sfida. Ibrahimovic ha ritrovato il campo sabato e si gioca una maglia da titolare con Giroud.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'unica buona notizia è il recupero di Timoue Bakayoko che siederà in panchina. In difesa tornerà titolare Simon Kjær che si affiancherà a Tomori e Calabria. Il quarto posto difensivo potrebbe essere occupato da Kalulu o da Romagnoli. Ballo-Tourè dovrebbe tornare in panchina dopo la brutta prestazione contro l'Hellas Verona.

A centrocampo Bennacer si affiancherà a Tonali. Trequarti senza alternative con Saelemaekers, Rafael Leao e probabilmente Krunic che si gioca la maglia con Daniel Maldini. L'arbitro della gara sarà il tedesco Felix Brych di Monaco di Baviera.

The Diavolo will try to tame the Dragons of Porto in what promises to be another thrilling encounter in the #UCL 🔥



Il Diavolo proverà a domare i Dragoni del Porto in quella che si preannuncia un'altra avvincente sfida di Champions League 🔥

#PortoMilan #SempreMilan pic.twitter.com/g1qRHoNZl1 — AC Milan (@acmilan) October 19, 2021

Milan: i rossoneri che hanno raggiunto Oporto

Portieri: Jungdal, Tatarusanu.

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Ibrahimovic, Leao, Maldini.

📜 #PortoMilan 📜

The squad available for matchday 3 in the #UCL 👊



I convocati per la terza giornata di Champions League 👊#SempreMilan pic.twitter.com/hJjtZZIDIH — AC Milan (@acmilan) October 18, 2021

Porto - Milan le quote e il pronostico

Per tutti è un campo ostile il do Dragao e anche i bookmakers lo confermano. La vittoria dei padroni di casa infatti è quotata 2,25. Il Milan vincente invece si attesta a 3,20 e il pareggio a 3,45. La quota GOL si assesta intorno al 1,65 mentre la quota che prevede nessuna o solamente una squadra a segno (NOGOL) è a 2,13. L'over 2,5 viene pagato 1,80 e l'Over 3,5 a ben 2,80.

Interessanti le quote 'Arbitro guarda il VAR' la cui opzione affermativa è a 3,15 mentre quella negativa a 1,25. Le quote che prevedono un rigore sono uguali per squadra. Un eventuale rigore è quotato a 5,50 mentre l'opzione che non venga assegnato un rigore per le due squadre è a 1,50. La quota primo marcatore a 5,75 vede Olivier Giroud e Diaz con la quota più bassa. Il ritorno al gol di Ibrahimovic è quotato a 5.