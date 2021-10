Mercoledì 27 ottobre alle ore 20:45 ci giocherà Empoli-Inter, match valido per il 10° turno di Serie A 21/22. I padroni di casa, nel corso della giornata precedente, si sono imposti per 4-2 allo stadio Arechi contro la Salernitana di Colantuono: alle reti di Pinamonti (2), Cutrone e autogol di Strandberg per gli azzurri hanno inutilmente replicato Ranieri e un autogol di Ismajli per i granata. I nerazzurri, invece, hanno pareggiato per 1-1 la gara casalinga contro la Juventus di Allegri: alla rete di Dzeko nella prima frazione per la squadra milanese ha risposto Dybala su penalty nella ripresa per la Vecchia Signora.

Statistiche: l'ultima vittoria ottenuta dall'Empoli contro l'Inter nel massimo campionato italiano risale al 30 aprile 2006, quando i toscani fecero bottino pieno per 1-0.

Empoli, probabile panchina per Di Francesco

Mister Andreazzoli e il suo Empoli militano in decima posizione di classifica con 12 punti conquistati, ad un rassicurante +6 dalla zona retrocessione. Per tentare lo sgambetto alla big, come successo per la vittoria 1-0 contro la Juventus, il tecnico potrebbe schierare il 4-3-1-2, con Vicario a difesa dei pali. Quartetto che potrebbe essere composto, almeno inizialmente, da Marchizza e Stojanovic che agiranno come terzini, mentre al centro del reparto si troveranno probabilmente Viti e Tonelli.

Cerniera di centrocampo che, invece, dovrebbe vedere le conferme di Haas, Ricci e Bandinelli. Bajrami, infine, sarà il probabile trequartista dei toscani, il quale agirà a supporto del tandem offensivo Cutrone-Pinamonti. Non saranno della gara Furlan (infortunio alla coscia) e Romagnoli (infortunio muscolare).

Inter, in dubbio Correa

Inzaghi e la sua Inter si appresteranno a giocare una gara agevole, almeno sulla carta, per tornare alla vittoria in campionato dopo la sconfitta con la Lazio per 3-1 e il pareggio con la Juventus per 1-1. Per battere l'Empoli, l'allenatore potrebbe scegliere il 3-5-2, con Handanovic come estremo difensore.

Dimarco dovrebbe prendere il posto di Bastoni nel terzetto arretrato titolare assieme a Skriniar e De Vrij. Gli esterni di centrocampo, invece, saranno probabilmente Perisic e Darmian, mentre a far da scudo in mezzo ci saranno Barella, Brozovic e uno tra Vidal e Calhanoglu, col giocatore turco classe '94 che pare leggermente favorito per una maglia. La coppia d'attacco nerazzurra, in ultimo, avrà buone chance di essere composta da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Simone Inzaghi, causa espulsione nel match con la Vecchia Signora, non guiderà l'Inter dalla panchina, mentre saranno da valutare le condizioni di Correa.

Le probabili formazioni di Empoli-Inter:

Empoli (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Tonelli, Viti, Marchizza, Haas, Ricci, Bandinelli, Bajrami, Cutrone, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Dimarco, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu (Vidal), Perisic, Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: S. Inzaghi.