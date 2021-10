La Juventus contro l'Inter ottiene un punto importante, soprattutto perché maturato negli ultimi minuti del match. Partita molto tattica e decisa dagli episodi. Il gol del vantaggio dei nerazzurri è arrivato infatti dopo un tiro di Calhanoglu deviato da Locatelli sulla traversa e finito sui piedi di Dzeko, bravo a segnare. Lo stesso vale per la Juventus, che ha sfruttato un rigore (realizzato da Dybala) per fallo di Dumfries su Alex Sandro. Il tecnico Massimiliano Allegri nelle ultime partite sta gradualmente integrando nella rosa Kaio Jorge e Arthur Melo, reduci dagli infortuni di inizio stagione.

La punta era stata già schierata negli ultimi minuti del match contro il Torino, il centrocampista invece è stato schierato nelle ultime partite nel secondo tempo. Contro l'Inter ha giocato la parte finale del match, con Allegri che nel post partita ha sottolineato la sua importanza per le grandi qualità tecniche e di palleggio. Di recente il brasiliano è stato protagonista di un'intervista in cui ha parlato non solo del match contro l'Inter ma anche dei difficili mesi in cui è stato condizionato da una calcificazione ossea. Ha poi voluto elogiare il tecnico Allegri, che lo sta aiutando molto.

'Avevo voglia di ritornare in campo'

"Grazie al tecnico Massimiliano Allegri sono riuscito a migliorare molto, conosce il calcio e lo rende semplice".

Queste le dichiarazioni di Arthur Melo sul tecnico della Juventus. Il brasiliano ha poi aggiunto "Avevo molta voglia di ritornare in campo, è stato duro non poter giocare ma adesso mi sento più forte mentalmente". Come è noto infatti il centrocampista a dicembre 2020 dopo un intervento da gioco con Romero (ex difensore di Juventus e Atalanta), ha dovuto fare i conti con una calcificazione ossea che è stata curata inizialmente con delle terapie.

Alla fine però a luglio si è deciso per l'intervento chirurgico, poi il brasiliano è ritornato a disposizione ad inizio ottobre e gradualmente è stato impiegato nel secondo tempo nelle ultime partite.

Il centrocampista Arthur Melo aveva parlato anche del match fra Inter e Juventus

Nell'intervista che ha anticipato la sfida Inter-Juventus Arthur Melo aveva parlato anche della rivalità sportiva fra le due società.

Aveva infatti dichiarato: "Per un giocatore giocare grandi partite è sempre un piacere, ovviamente ogni partita è importante ma alcune sono lo sono di più e lo capiamo grazie ai nostri tifosi, sappiamo che c'è una rivalità storica fra Inter e Juventus".