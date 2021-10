La Juventus in questo inizio di stagione sta avendo difficoltà dal punto di vista del gioco e dei risultati. Nelle ultime quattro partite la situazione sembra essere migliorata, almeno dal punto di vista dei punti conquistati. Sono arrivate quattro vittorie importanti contro Spezia, Sampdoria, Chelsea e Torino. Protagonista tra i bianconeri è stato sicuramente Federico Chiesa, che si sta dimostrando sempre più importante per la Juventus. Il nazionale italiano oltre ad essere forte dal punto di vista tecnico è un giocatore di carattere, che motiva anche ai suoi compagni.

Lo ha dimostrato anche in nazionale nella semifinale di Nations League fra Italia e Spagna, persa dalla rappresentativa di Roberto Mancini per 1-2. Infatti è stato Chiesa ad alimentare le speranze di un pareggio negli ultimi minuti del match conquistando un pallone a centrocampo. Suo l'assist per il gol di Pellegrini. Il centrocampista della Juventus ha molto mercato, si parla infatti di un interesse concreto del Chelsea. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società inglese potrebbe offrire i cartellini di Timo Werner e Marcos Alonso oltre ad una somma cash per il nazionale italiano.

Il centrocampista Federico Chiesa sarebbe considerato incedibile per la Juventus

Il Chelsea potrebbe provare ad acquistare Federico Chiesa già a gennaio.

La società inglese sarebbe pronta ad offrire due giocatori come Werner e Alonso più una somma cash per il centrocampista. La Juventus però lo ritiene un giocatore importante per il presente e per il futuro. Per questo sarebbe incedibile. La società bianconera nelle ultime stagioni ha dimostrato di voler investire su giovani di qualità.

Chiesa potrebbe rappresentar infatti il riferimento della Juventus delle prossime stagioni considerando la crescita che ha avuto negli ultimi mesi. Dopo il grande Europeo disputato con la nazionale italiana il centrocampista si sta confermando anche in questo inizio di stagione con la Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus del presente e del futuro dovrebbe avere in rosa non solo Federico Chiesa ma anche Paulo Dybala.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera avrebbe definito l'intesa con l'argentino per il prolungamento di contratto. Il giocatore dovrebbe andare a guadagnare circa 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus. Altro giocatore riferimento di questo inizio stagione è Manuel Locatelli, decisivo nella vittoria contro il Torino. Da valutare invece il futuro professionale di Weston McKennie e Dejan Kulusevski. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbero lasciare la società bianconera la prossima stagione.