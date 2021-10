La Juventus la prossima stagione potrebbe rinforzare centrocampo e settore rinforzato avanzato. La strategia di mercato della società bianconera dovrebbe essere quella di acquistare giovani di qualità. Si parla molto del possibile arrivo per il centrocampo di Aurelien Tchouameni e per il settore avanzato di Dusan Vlahovic. Altro giocatore che sarebbe seguito dalla società bianconera è Lorenzo Lucca, punta 21enne del Pisa protagonista di un grande inizio di stagione in Serie B. Il giocatore è stato convocato di recente dal commissario tecnico della nazionale under 21 italiana Nicolato.

Segnale evidente della crescita avuta dal giocatore che nella scorsa stagione giocava in Serie C con il Palermo. Di recente è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Diversi gli argomenti di cui ha parlato Lucca, fra questi anche i modelli che ha avuto come giocatore. Ha poi parlato della differenza tra la Serie C e la Serie B, sottolineando come nel campionato minore ci siano diversi contatti fisici ed una marcatura vicina dei difensori. Nella serie cadetta invece ci sono molti più spazi anche dal punto di vista tecnico è migliore rispetto alla Serie C.

Lucca è cresciuto con le videocassette di Ibrahimovic e Trezeguet

"Sono maturato negli ultimi anni fisicamente e mentalmente. Prima ero parecchio basso e non pensavo che sarei diventato davvero un calciatore".

Queste le dichiarazioni di Lorenzo Lucca in merito alla sua crescita avuta negli ultimi mesi. Protagonista di un grande campionato fin qui disputato con il Pisa, il giocatore si è raccontato alla Gazzetta dello Sport. Ha parlato dei suoi modelli sottolineando: "Mio papà mi riempiva di videocassette di grandi centravanti: Ibrahimovic e Trezeguet soprattutto".

Lucca ha voluto elogiare soprattutto lo punta del Milan, definita dalla nazionale under 21 italiano il più forte della storia del calcio, "almeno per quelli che ho visto", ha aggiunto. Per caratteristiche Lucca è molto simile a Ibrahimovic, perché forte fisicamente ma anche tecnico. Altri giocatori simili a lui sono Edin Dzeko e Lewandowski.

Ha poi voluto elogiare Erling Haaland, anche se rispetto agli altri prima menzionati è meno tecnico e più veloce.

Il mercato della Juventus

Il Pisa ha recentemente confermato che Lorenzo Lucca rimarrà nella società toscana almeno fino a giugno. L'eventuale permanenza anche nella prossima stagione dipenderà probabilmente dal campionato della società toscana. Se dovesse arrivare la promozione in Serie A potrebbe rimanere al Pisa. Anche se si parla del possibile acquisto della Juventus che potrebbe offrirlo in prestito come contropartita tecnica per l'acquisto di Dusan Vlahovic.