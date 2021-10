La Juventus in questi giorni cercherà di recuperare la forma ottimale dei giocatori che hanno raccolto meno minutaggio. Fra questi spiccano Arthur Melo e Kaio Jorge, reduci da un lungo infortunio e che sono stati convocati per il match contro il Torino. La punta ha giocato anche gli ultimi minuti della partita, ricevendo anche gli elogi del tecnico Massimiliano Allegri. Si attende il recupero di Dybala e Alvaro Morata, infortunatisi nel match contro la Sampdoria. L'argentino potrebbe rientrare per la partita contro la Roma prevista domenica 17 ottobre, lo spagnolo contro l'Inter il 24 ottobre.

Giorni importanti questi anche per il prolungamento di contratto di Paulo Dybala. Il suo agente sportivo Jorge Antun è ritornato in Argentina, segnale evidente di come la trattativa sia in fase di definizione. Di conseguenza il giocatore dovrebbe prolungare il suo contratto con la società bianconera.

Intanto però arrivano indiscrezioni di mercato importanti dalla Spagna che parlano di un interesse concreto del Chelsea per Paulo Dybala. La società inglese però potrebbe acquistarlo solamente se non dovesse sottoscrivere la nuova intesa contrattuale.

Possibile offerta del Chelsea per Dybala: l'argentino sarebbe però vicino al rinnovo con la Juventus

Secondo i giornali sportivi spagnoli il Chelsea starebbe valutando l'acquisto di una punta senza però investire in maniera pesante.

Per questo potrebbe sceglierla fra due possibili parametri zero a giugno 2022. Gli inglesi infatti potrebbero ingaggiare Lorenzo Insigne o eventualmente Paulo Dybala. L'italiano non ha ancora prolungato il contratto con il Napoli, l'argentino con la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però entrambi sarebbero vicini al prolungamento di contratto con le rispettive società.

Per quanto riguarda Dybala, nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'ufficialità. E' stato lo stesso vice presidente Pavel Nedved a dichiarare in una recente intervista la volontà delle parti di proseguire insieme.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro sul mercato per la prossima stagione. La società bianconera potrebbe acquistare un centrocampista ed una punta.

La strategia dovrebbe essere la stessa delle ultime due stagioni, acquistare giovani di qualità. Per questo si valuta l'acquisto per la mediana di Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco e della nazionale francese. Per il settore avanzato il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, punta della Fiorentina. Il giocatore ha deciso di non prolungare il suo contratto con la società toscana in scadenza a giugno 2023. Di conseguenza sarà ceduto probabilmente la prossima stagione.