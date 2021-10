Le società inglesi potrebbero essere quelle più attive sul mercato nei prossimi mesi. L'arrivo della nuova proprietà al Newcastle potrebbe portare la società inglese ad investire in maniera decisa anche se prima potrebbe definirsi il cambio di panchina. Non sarebbe certa infatti la permanenza di Steve Bruce, per questo si parla già di possibili sostituti. Si è fatto il nome di Zinedine Zidane negli ultimi giorni ma anche quello di Antonio Conte, attualmente senza panchina dopo l'addio all'Inter alla fine della stagione 2020-2021. Il tecnico pugliese sarebbe quindi pronto a rilanciarsi in una società inglese dopo che con il Chelsea aveva vinto il campionato.

Di certo il Newcastle potrebbe essere un progetto sportivo interessante, considerando le possibilità economiche del fondo saudita proprietario della società. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però il tecnico pugliese sarebbe pronto a rilanciarsi in un'altra panchina inglese. Starebbe aspettando infatti un eventuale esonero di Solskjaer da parte del Manchester United dopo i recenti risultati raccolti in Champions League ed in campionato.

Il tecnico Conte starebbe aspettando il Manchester United

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Antonio Conte sarebbe pronto a ritornare ad allenare nel campionato inglese. Nonostante l'interesse concreto del Newcastle, il tecnico pugliese starebbe aspettando un eventuale esonero di Solskjaer al Manchester United.

Vorrebbe infatti rilanciarsi in una società importante che lotta per vincere. Di certo allenare giocatori come Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e Rashford potrebbe essere molto interessante per il tecnico pugliese, che avrebbe la possibilità di vincere subito. Sarebbe diversa invece l'esperienza professionale al Newcastle perché si tratterebbe di un progetto da ricostruire con tanti investimenti che andrebbero effettuati per migliorare la rosa inglese.

A parlare del possibile approdo di Conte al Manchester United è stato anche l'ex difensore Neville, che ha sottolineato come il tecnico pugliese sia un vincente ma che secondo lui non sarebbe adatto ad una panchina come quella del Manchester United.

Il mercato del Manchester United

Il Manchester United la prossima stagione potrebbe perdere Paul Pogba.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista francese non dovrebbe prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2022. Su di lui ci sarebbe l'interesse concreto di Paris Saint Germain, Real Madrid ma anche della Juventus, che sarebbe alla ricerca di un rinforzo importante a centrocampo. Il francese guadagna circa 16 milioni di euro a stagione.