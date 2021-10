Dopo l'importantissima vittoria contro la Roma in campionato, arrivata grazie ad un gol di Moise Kean, la Juventus pensa alla gara di Champions League, in programma mercoledì 20 ottobre a San Pietroburgo contro lo Zenit (con inizio alle ore 21:00). Intanto, il Calciomercato non si ferma mai. Il direttore sportivo bianconero Federico Cherubini ha infatti intenzione di regalare al tecnico Massimiliano Allegri un centrocampista di qualità. Nel mirino ci sarebbe sempre Aurelien Tchuameni, 21 enne mediano del Monaco e della nazionale francese campione in Nations League.

Tuttavia, però, quello del talento transalpino non è l'unico nome nella lista di Cherubini, considerato il fatto che su Tchuameni ci sono anche alcuni tra i più importanti (e ricchi) club europei, ovvero Liverpool, Chelsea, Manchester City e Real Madrid. Si rischia dunque una vera e propria asta a colpi di milioni per il forte giocatore francese del Monaco.

Mercato Juventus, nel mirino ci sarebbe Gravenberch dell'Ajax

Oltre a Tchuameni (per il quale comunque la Juventus si troverebbe in pole position grazie ai contatti già avviati), la Juventus starebbe monitorando con grande attenzione anche Ryan Gravenberch, giocatore olandese dell'Ajax nel mirino della dirigenza bianconera ormai da due anni.

Stiamo parlando di uno dei migliori talenti in assoluto del calcio europeo, da molti addetti ai lavori considerato il più forte giovane centrocampista del Continente. Non dimentichiamo, inoltre, che per Gravenberch la Juventus avrebbe una corsia preferenziale, dal momento che il procuratore del talentuoso calciatore è Mino Raiola, agente con il quale la Juventus ha sempre avuto ottimi rapporti.

Il profilo del giocatore, inoltre, sarebbe perfettamente in linea con con il progetto iniziato questa estate, ovvero quello di puntare su un misto di giovani e di giocatori di esperienza (come Bonucci, Chiellini, Cuadrado ed Alex Sandro). Gravenberch è giovane, ma ha già maturato una buona esperienza in Champions League. Si tratterebbe dunque di un colpo molto importante per il club bianconero.

Juventus, per l'attacco l'obiettivo numero uno sarebbe Dusan Vlahovic

La Juventus sta anche lavorando per rinforzare il reparto offensivo, reparto che sta avendo numerosi problemi in questa stagione, considerati i numerosi infortuni di Paulo Dybala. L'obiettivo numero uno sarebbe Dusan Vlahovic, fortissimo attaccante della Fiorentina che è stato contestato dai tifosi viola durante l'ultima partita giocata contro il Venezia. Non si esclude che il centravanti serbo possa lasciare il club viola già nella prossima sessione di calciomercato invernale. In questo caso, ipotizzando anche l'arrivo di Gravenberch, la probabile formazione della Juve sarebbe questa: Szczesny, Danilo, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro, Cuadrado Locatelli, Gravenberch, Chiesa, Dybala, Vlahovic.