Il recente calciomercato estivo è stato caratterizzato da trattative di mercato clamorose. Basti pensare che due dei giocatori più forti della storia del calcio, Messi e Cristiano Ronaldo, hanno lasciato le loro rispettive società per dedicarsi a una nuova esperienza professionale. L'argentino dopo essere andato in scadenza con il Barcellona si è trasferito al Paris Saint Germain, mentre il portoghese ha lasciato la Juventus negli ultimi giorni di mercato per accettare l'offerta del Manchester United. Il Calciomercato estivo del 2022 potrebbe essere ancora più interessante, considerando che tanti giocatori di qualità andranno in scadenza di contratto a fine stagione.

Basti pensare a Kylian Mbappé o Paul Pogba. Ci sono però altri giocatori meno chiacchierati rispetto ai due francesi che potrebbero essere nel mirino delle società italiane. Fra questi spicca il nome del terzino destro dell'Ajax Noussair Mazraoui, nazionale marocchino classe 1997 protagonista in questo inizio di stagione con la società olandese. Sul giocatore ci sarebbero l'interesse concreto di due società italiane: Milan e Juventus.

Milan e Juventus potrebbero ingaggiare a parametro zero il terzino dell'Ajax Mazraoui

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Milan e Juventus potrebbero sfidarsi sul mercato per l'ingaggio a parametro zero del terzino dell'Ajax Mazraoui. Il classe 1997 ha è un terzino destro che però può giocare anche come centrocampista.

In questo inizio stagione ha disputato 2 partite di Champions League con un assist decisivo ad un suo compagno. Una presenza nella Johan Cruijff Schaal e otto nel campionato olandese con quattro gol e due assist decisivi ai suoi compagni. Statistiche stagionali che dimostrano l'importanza del giocatore dell'Ajax. Attualmente però non ci sarebbero i presupposti per un prolungamento di contratto e potrebbe diventare un acquisto interessante per le società italiane.

Il Milan potrebbe acquistarlo come alternativa a Davide Calabria, anche perché sembra difficile che la società rossonera possa riscattare il cartellino di Florenzi dalla Roma. Alla Juventus invece sarebbe la riserva di Danilo, e andrebbe a sostituire De Sciglio in caso di mancato prolungamento di contratto dell'italiano.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per la prossima stagione soprattutto per rinforzare centrocampo e settore avanzato. Serve infatti un mediano bravo a garantire equilibrio e nell'impostazione di gioco. Il preferito sembra essere Tchouameni, giocatore del Monaco e della nazionale francese. Per il settore avanzato potrebbe arrivare la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.