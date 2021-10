Il Milan vuole blindare Brahim Diaz. Il numero 10 spagnolo ha "conquistato" Pioli e tutto l'ambiente rossonero: la dirigenza del Diavolo vuole riscattarlo, ma l'ultima parola spetta al Real Madrid di Florentino Perez.

Dopo aver ottenuto il prestito biennale di Diaz i rossoneri hanno tutta l'intenzione di riscattarlo nella prossima stagione per una cifra intorno ai 20-25 milioni di euro, ma appunto la decisione finale spetta al Real Madrid di Florentino Perez, che ne detiene ancora il cartellino e potrebbe esercitare la recompra, come già fatto in precedenti situazioni, ad esempio alcuni anni fa con Morata alla Juventus.

Molto dipenderà dalla volontà dell'attuale tecnico dei Blancos, Carlo Ancelotti sull'attuale 10 rossonero, che intanto a suon di grandi prestazioni ha fatto dimenticare l'ex Calhanoglu, passato all'Inter nella sessione estiva di Calciomercato. Il ruolo di Diaz nel Milan targato Stefano Pioli è fondamentale: trequartista nel 4-2-3-1, ma all'occorrenza anche esterno e mezz'ala, un giocatore quindi quasi indispensabile per il tecnico rossonero.

Milan, ancora dubbi sul rinnovo di Kessiè

In ottica rinnovi, resta sempre in bilico il futuro di Franck Kessiè, che non ha ancora accettato l'offerta dei rossoneri.

La società ha offerto 5 milioni all'entourage dell'ivoriano, che però non ha ancora accettato; dietro il rifiuto potrebbe esserci il Paris Saint Germain di Leonardo, a caccia di un colpo di grande spessore per rinforzare la mediana a disposizione di Pochettino.

Per questo motivo, il Milan non vuole farsi trovare impreparato e quindi sta valutando diverse piste in caso di mancato accordo con il centrocampista ivoriano.

Tra i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera, ci sono quelli di Van de Beek e di Hector Herrera. Il centrocampista olandese del Manchester United è ormai fuori dal progetto dei Red Devils ed ha poco spazio dopo il ritorno alla base di Lingard.

Per questo, non si esclude una sua cessione già nel mese di gennaio: il Milan assieme all'Inter sta valutando la fattibilità dell'affare. Le due società potrebbero offrire una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro per convincere la dirigenza dello United.

Discorso simile anche per Herrera, che non rientrerebbe nei piani dell'Atletico Madrid e soprattutto del "Cholo" Simeone, deciso a puntare su altri calciatore come Lemar, De Paul e il veterano Koke, simbolo del Colchoneros.

Intanto i rossoneri si godono Sandro Tonali, che contro l'Atalanta ha offerto una prestazione di altissimo livello e si candida come nuovo leader della mediana rossonera, aspettando la decisione di Kessie.