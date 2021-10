Sirene europee per Alessandro Bastoni che sembrerebbe nel mirino di due top club europei, come Chelsea e Real Madrid. L'Inter non ha nessuna intenzione di cedere il suo difensore centrale, ma i Blancos e i Blues stanno monitorando la situazione del centrale italiano che in questi anni ha avuto una crescita esponenziale, diventando uno dei migliori del campionato di Serie A.

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal "El Mundo Deportivo", il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha messo nel mirino il classe '99 che sarebbe l'erede di Varane e Sergio Ramos, che dopo molte stagioni hanno lasciato Madrid per provare nuove esperienze.

Nonostante l'arrivo di Alaba dal Bayern Monaco, le Merengues vogliono completare la difesa con un profilo giovane ma di grande talento, ecco perché si monitora la situazione di Bastoni.

Ma non solo il club di Florentino Perez sta tenendo sotto grande osservazione le prestazioni del centrale nerazzurro; infatti, anche il Chelsea di Tuchel sarebbe molto interessato e potrebbe recapitare un'offerta da 55 milioni alla società nerazzurra, cifra molto alta. I Blues si stanno guardando attorno visto il mancato rinnovo di Rudiger nel mirino del Bayern e della Juventus, e viste le grandi capacità tattiche di Bastoni, capace di giocare sia nella difesa a quattro che in quella a tre, i londinesi starebbero sondando il terreno.

Difficile convincere l'Inter, ma sul centrale italiano iniziano a esserci i primi movimenti di mercato, dopo stagioni di grande livello in quel di Milano.

Inter, sondaggio per Bremer, Onana vicino

Intanto, i nerazzurri a prescindere dal possibile interesse del big europee per Bastoni, hanno tutta l'intenzione di puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, con acquisti intelligenti e mirati, che possano essere delle alternative di livello ai titolari.

Ecco perché la dirigenza nerazzurra capitanata da Marotta e Ausilio sarebbe pronta a un'offerta per Bremer, forte centrale del Torino che con Juric ha cominciato la stagione in maniera ottimale. Vista la difficoltà nel rinnovare il contratto del difensore brasiliano che scade nel 2023, i nerazzurri potrebbero imbastire una trattativa sulla base di 8-10 milioni per accaparrarsi le prestazioni di un ottimo difensore, che sotto la guida di Juric sta migliorando partita dopo partita.

Oltre al nodo difensore, i nerazzurri devono scegliere un altro tassello di grande importanza, ovvero l'erede di Samir Handanovic, che sembrerebbe essere Andrè Onana. Il portiere camerunese non ha rinnovato con l'Ajax e sembrerebbe vicino ai nerazzurri, che nella prossima sessione di Calciomercato avrebbero già prenotato l'estremo difensore dei Lancieri.

Un'Inter molto attiva e attenta sul mercato, con l'obiettivo di rimanere ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante anche in Europa.