La Juventus ha ritrovato solidità e qualità nel match di Champions League contro il Chelsea. Il gol di Chiesa ha regalato ad Allegri e soci una preziosa vittoria per 1-0, portando i bianconeri in testa alla classifica nel girone a quota 6 punti, lo Zenit San Pietroburgo e gli inglesi sono a tre punti, mentre il Malmoe è ultimo a zero punti.

Intanto non si fermano le voci di Calciomercato: la società bianconera potrebbe decidere di acquistare un centrocampista di qualità nei prossimi mesi. Uno dei giocatori graditi dal tecnico Massimiliano Allegri come possibile rinforzo per la mediana sarebbe Rodrigo De Paul.

L'argentino si è trasferito dall'Udinese all'Atletico Madrid in estate, ma sta avendo difficoltà di adattamento al gioco promosso da Simeone. Contro il Milan in Champions League è entrato nel secondo tempo, non incidendo come Simeone si aspettava. Potrebbe quindi lasciare la Spagna a gennaio o eventualmente nel prossimo calciomercato estivo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire all'Atletico Madrid uno scambio di mercato che porterebbe l'argentino a Torino e il centrocampista Dejan Kulusevski in Spagna.

Possibile scambio di mercato fra Kulusevski e De Paul

La Juventus potrebbe quindi essere interessata a Rodrigo De Paul. L'argentino piace molto al tecnico Massimiliano Allegri per la sua capacità di garantire fisicità e qualità al centrocampo.

È però obiettivamente difficile però pensare che la società bianconera possa investire una somma cash per acquistarlo. Per questo potrebbe offrire una contropartita tecnica gradita all'Atletico Madrid. Si tratterebbe di Dejan Kulusevski, il quale dopo l'ottima stagione al Parma nel 2019-2020 non è riuscito a confermarsi alla Juventus.

La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, più o meno la stessa di Rodrigo De Paul.

Potrebbe quindi definirsi uno scambio di mercato alla pari fra Atletico Madrid e la Juventus.

Il Tottenham potrebbe presentare un'offerta per Kulusevski

Sul centrocampista svedese Kulusevski però ci sarebbe l'interesse concreto anche del Tottenham.

A volerlo sarebbe in particolar modo il direttore generale della società inglese (ed ex direttore sportivo bianconero) Fabio Paratici: era stato proprio il dirigente a volere il suo acquisto a gennaio 2020 quando era alla Juventus.

Lo svedese proverà nei prossimi mesi a dimostrare di essere un giocatore da Juventus: sarà importante anche il lavoro di Allegri nel valorizzarlo come seconda punta.

A gennaio la Juventus potrebbe acquistare però un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco. Si parla di un interesse concreto per Axel Witsel del Borussia Dortmund, in scadenza di contratto a fine stagione.