Il costo del cartellino non scende in campo: non è soltanto un modo di dire, poiché non è un caso che a volte le favorite di inizio campionato poi non rispettino le aspettative.

Sta succedendo questo in Serie B, dove il Parma non riesce a concretizzare e al momento è ancorato al quindicesimo posto in classifica. I ducali sulla carta hanno la squadra che vale di più, ma hanno finora vinto soltanto due gare, ne hanno pareggiate 4 e ne hanno perse 3. Risultato: il Parma si trova a soli 10 punti in classifica e sembra ormai quasi compromesso il cammino per la vetta della Serie B.

Costo del cartellino in Serie B: 7 calciatori su 11 sono del Parma

Sul sito esperto di calciomercato Transfermarkt, la top 11 di Serie B vede sette undicesimi di calciatori del Parma. A partire dall'attacco, i due bomber più costosi della Serie B (stando al valore del cartellino) sono Roberto Inglese e Gennaro Tutino, entrambi in forza alla squadra ducale. A centrocampo addirittura tre su quattro sono calciatori del Parma: Mihaila, Sohm, Man e Ricci (unico calciatore a centrocampo il cui cartellino non è appartenente ai ducali ma è del Frosinone).

Andando a ritroso, in difesa, il terzino più costoso sulla sinistra è Carlos Augusto del Monza, mentre a destra c'è Busi (ancora del Parma). I centrali con il cartellino più costoso sono invece Valenti e Cistana (unico rappresentante del Brescia).

In porta, l'estremo difensore dal valore più alto è Di Gregorio del Monza. In conclusione, nella top 11 di Serie B ci sono ben sette rappresentanti del Parma, due del Monza e uno a testa per Frosinone e Brescia.

Prossimo turno di Serie B: big match a Brescia e Cremona

Nel turno infrasettimanale, ormai alle porte, ci sarà Cremonese-Pisa, dove si incontreranno la prima e la terza in classifica.

I toscani saranno seguiti da un folto numero di tifosi (fino a ieri sera la prevendita aveva superato quota 770 biglietti venduti). Un match che sicuramente nasconde molte insidie per la capolista della Serie B e che potrebbe confermare le ambizioni della squadra di D'Angelo in caso di vittoria.

L'altro big match si giocherà invece a Brescia dove la squadra di mister Inzaghi affronterà il Lecce di Baroni.

I giallorossi, superati proprio dal Brescia durante l'ultimo turno di Serie B, cercano una prova più convincente dopo lo scialbo 0-0 contro il Perugia.

Il Benevento sarà impegnato sul campo del Crotone, dove finora i padroni di casa hanno avuto qualche difficoltà. Sfida interessante a Cittadella dove giocherà proprio il Parma, che cerca di riscattare un inizio di campionato a dir poco deludente. In ottica salvezza, importante la gara tra Cosenza e Ternana, con gli umbri rivitalizzati dal 5-0 inflitto al Vicenza nella scorsa gara.