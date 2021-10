L'Inter lavora sul mercato per individuare i giocatori di maggior talento. La società nerazzurra sta lavorando per puntellare la rosa del tecnico Simone Inzaghi ed essere così protagonisti in Italia e in Europa.

La dirigenza nerazzurra, e in particolare il direttore Marotta, sta lavorando sul fronte attacco con l'obiettivo di rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi. Resta in bilico la situazione legata ad Alexis Sanchez: infatti, a causa del poco spazio avuto in questa prima parte di stagione, il cileno potrebbe chiedere la cessione già nel mese di gennaio per giocare con maggiore continuità.

Karim Adeyemi, obiettivo dell'Inter

Ecco perchè i nerazzurri stanno seguendo differenti piste, importanti per il presente e per il futuro. Per un progetto a lungo termine, i nerazzurri sembrerebbero aver messo gli occhi su Karim Adeyemi, stellina del Salisburgo che sta facendo parlare di se in questo inizio di stagione. Come riportano le testate tedesche, il classe 2002 è entrato nel mirino dei nerazzurri che dovranno però battere la concorrenza di molti top club europei, come Atletico Madrid ma, soprattutto, il Bayern Monaco, maestro nell'accaparrarsi i giovani di maggior talento del panorama europeo, vedi Gnabry, Sanè ed Alphonso Davis.

Intanto, il ds Marotta monitora le prestazioni del giovane attaccante del Salisburgo, candidato al premio Golden Boy, visto anche le sue quattro reti siglate in questa prima parte di Champions League.

Inter, si pensa a Belotti: il Gallo può partire a gennaio

Oltre ad Adeyemi, i nerazzurri stanno pensando ad alcuni colpi già per il mese di gennaio, nella sessione invernale di Calciomercato.

Tra gli attaccanti che potrebbero cambiare maglia nel mercato invernale, c'è certamente Belotti, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club granata, guidato da Urbano Cairo.

Il Gallo, dopo la grande vittoria all'Europeo con la maglia della Nazionale del ct Roberto Mancini, vorrebbe cambiare aria, anche se molto dipenderà dalla piega del nuovo progetto Toro, con il tecnico Juric che punta molto sul capitano granata, come dichiarato nel post partita del ko contro il Napoli.

In caso di mancato rinnovo, il Gallo entrerebbe di diritto nel mirino dell'Inter, che ha tutta l'intenzione di completare il reparto offensivo, regalando una pedina di assoluto livello al tecnico Simone Inzaghi.

Sul nove granata ci sarebbe però anche l'interesse del Milan che, visti gli ultimi problemi fisici di Ibrahimovic, vorrebbe completare l'attacco a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

Un derby che così infiammerebbe non solo il campionato ma anche il mercato.