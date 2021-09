L'inizio di stagione all'Inter e alla Juventus ha messo in evidenza alcune difficoltà nel ruolo di portiere. Sia Handanovic che Szczesny infatti sembrano non dare molte garanzie dal punto di vista tecnico. Se però per lo sloveno potrebbe pesare l'età (ha 37 anni), hanno meno scusanti le prestazioni offerte dal nazionale della Polonia. Per questo la Juventus starebbe valutando la possibilità di trovare un sostituto per gennaio o eventualmente per la prossima stagione. In questi giorni si parla di un interesse concreto della società bianconera per il portiere del Paris Saint Germain Keylor Navas, attualmente titolare in Francia ma che potrebbe lasciare il posto nei prossimi mesi al più giovane Donnarumma.

Altro nome seguito dalla Juventus è David De Gea, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno 2023. Si era parlato qualche settimana fa di uno scambio di mercato con Szczesny, poi non concretizzatosi. Nelle ultime ore però la Juventus starebbe valutando un altro portiere. Si tratta di Bernd Leno dell'Arsenal, in scadenza di contratto a giugno 2023. Il tedesco ha perso il ruolo da titolare e potrebbe decidere di lasciare l'Inghilterra per una nuova esperienza professionale.

Possibile offerta della Juventus per Leno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Leno, portiere dell'Arsenal. Il giocatore attualmente è una riserva e per questo potrebbe lasciare la società inglese già durante il Calciomercato invernale.

Non è da scartare la possibilità che i bianconeri provino a cedere Perin a gennaio considerando che l'italiano è in scadenza di contratto a giugno 2022. In questo modo avrebbe anche una somma da utilizzare per Leno, che piace però anche all'Inter. La società nerazzurra sta lavorando al dopo Handanovic. Il portiere sloveno va in scadenza di contratto a giugno 2022 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto.

L'Inter sta valutando diversi giocatori, piace Onana dell'Ajax, anche lui in scadenza di contratto a fine stagione. Potrebbe però provare ad acquistare Leno, considerando il fatto che ha un prezzo vantaggioso.

Il mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe decidere di rinforzare anche il centrocampo e il settore avanzato.

Si parla infatti di un interesse concreto per Isco, giocatore del Real Madrid in scadenza di contratto a giugno 2022. Il suo prezzo di mercato è di circa 7 milioni di euro, più o meno la stessa valutazione di Alexandre Lacazette. Il francese dell'Arsenal va in scadenza anche lui a fine stagione e potrebbe rappresentare un innesto importante nel ruolo di punta. Sarebbe ideale per giocare con i vari Morata, Kaio Jorge, Dybala e Kean.