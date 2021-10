Uno dei giocatori simbolo dell'Inter negli ultimi anni è stato sicuramente Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è stato ad un passo dalla cessione qualche anno fa, ma Luciano Spalletti bloccò tutto e da allora la sua carriera ha svoltato. Il tecnico di Certaldo ha cucito su di lui un ruolo ad hoc, davanti alla difesa, libero di svariare sulla propria trequarti e da allora è diventato imprescindibile per tutti gli allenatori che lo hanno avuto a disposizione, cioè anche Antonio Conte e Simone Inzaghi. Ora il suo contratto è in scadenza a giugno e il club meneghino deve accelerare le trattative per il rinnovo per respingere l'assalto dei top club esteri, su tutti il Barcellona.

Il Barcellona sarebbe su Brozovic

L'Inter deve guardarsi le spalle per non rischiare di perdere Marcelo Brozovic. Anche per Simone Inzaghi il centrocampista croato è imprescindibile e proprio per questo motivo la società nerazzurra sta provando ad accelerare i tempi per arrivare ad un'intesa sul rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2022. L'appuntamento sembra essere stato fissato per giovedì, dove si proverà ad arrivare ad una fumata bianca.

Osserva con attenzione la situazione il Barcellona, che secondo le indiscrezioni di mercato avrebbe messo gli occhi su Brozovic. I blaugrana sono alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo dopo un inizio di stagione disastroso. Inoltre i catalani hanno perso Miralem Pjanic, ceduto in prestito al Besiktas senza rimpiazzarlo, lasciando un buco all'interno della rosa.

Koeman aveva chiesto Wijnaldum, ma il Paris Saint Germain ha bruciato tutti sul tempo a suon di milioni di euro. A prescindere da quella che sarà la guida tecnica nei prossimi mesi (i risultati conseguiti in queste settimane hanno messo in discussione la posizione dell'allenatore olandese), il Barça farà un tentativo per il classe 1992.

Le possibili cifre

Il Barcellona potrebbe bussare alle porte dell'Inter per Marcelo Brozovic anche in caso di rinnovo di contratto. I nerazzurri, comunque, non vorrebbero privarsi del centrocampista croato e per questo motivo servirà una proposta davvero importante per cercare di far traballare queste certezze. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, ma anche dinanzi ad una proposta da 50 milioni il club meneghino potrebbe tentennare.

Acquistato a gennaio 2015 dalla Dinamo Zagabria per 8 milioni di euro, a bilancio Epic Brozo è praticamente iscritto a zero e per questo motivo una sua partenza porterebbe una corposa plusvalenza a bilancio, sistemando ulteriormente i conti dopo le cessioni di Lukaku e Hakimi. Barça che, comunque, in primis proverà ad inserirsi nella trattativa per il rinnovo, cercando di strappare Brozovic a parametro zero.