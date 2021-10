La nona giornata di campionato ha regalato diversi episodi arbitrali discutibili, che hanno riguardato in particolar modo Roma-Napoli e Inter-Juventus. L'argomento principale è stato l'utilizzo del Var, considerando la differente modalità di applicazione prima da Massa allo stadio Olimpico e poi da Mariani a San Siro. Nel match del pomeriggio infatti l'arbitro non ha utilizzato la tecnologia per visionare due falli di Abraham a rischio seconda ammonizione e un contatto in area romanista fra Anguissa e Cristante. A Milano invece l'arbitro Mariani ha prima lasciato andare il contatto in area dell'Inter fra Dumfries e Alex Sandro, poi l'incaricato al Var Guida ha deciso di richiamarlo per visionarlo.

Alla fine è stato decretato il rigore a favore dei bianconeri, segnato da Dybala che ha portato al pareggio della Juventus.

Proprio questa diversità di utilizzo del Var avrebbe infastidito il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Ci sarebbe stato un contatto fra il massimo dirigente campano e la classe arbitrale in cui avrebbe chiesto uniformità di trattamento per gli episodi da visionare al Var.

De Laurentiis avrebbe preteso dagli arbitri uniformità nell'utilizzo del Var

L'episodio in Inter-Juventus a San Siro riguardante il rigore decretato ai bianconeri tramite il Var avrebbe infastidito De Laurentiis per il modo in cui è stata utilizzata tale tecnologia. Il massimo dirigente campano chiederebbe uniformità nelle decisioni arbitrali che non vada ad alterare il campionato.

De Laurentiis avrebbe chiesto buonsenso, adeguandosi gli uni e gli altri al regolamento e cercando di evitare contraddizioni fra una partita all'altra. Quello che viene contestato a Mariani da gran parte degli addetti ai lavori è il fatto di aver dapprima valutato l'intervento di Dumfries su Alex Sandro regolare per poi essere richiamato da Guida.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lo stesso non è successo per il contatto in area romanista fra Anguissa e Cristante, con Massa che non è stato richiamato dal Var per valutarlo.

Il Var protagonista anche in Juventus-Roma

La giornata precedente di campionato è stata caratterizzata anch'essa da polemiche arbitrali. Evidente il riferimento a Juventus-Roma, al rigore sanzionato a favore della Roma appena prima del gol realizzato da Abraham.

Il regolamento dice che va concessa il vantaggio anche in area di rigore se l'azione deve ancora terminare e se il pallone è ancora a disposizione della squadra che ha subito il fallo. Da qui le polemiche della Roma, anche se dalle immagini televisive si nota come dopo il fallo da rigore di Szczesny su Mkhitaryan il centrocampista armeno ha colpito il pallone con la mano indirizzando il pallone verso Abraham. Di conseguenza anche qui la Var sarebbe potuta intervenire confermando il rigore a favore della Roma considerando il possibile fallo di mano del giocatore.