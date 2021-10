Il match Inter e Juventus rappresenta una delle migliori partite del campionato italiano. L'1 a 1 di San Siro ha però deluso le aspettative almeno dal punto di vista dello spettacolo e dei gol. All'iniziale vantaggio dei nerazzurri infatti, ha risposto nel secondo tempo la Juventus con il gol su rigore di Dybala a pochi minuti dalla fine. Il match ha messo a confronto alcuni dei migliori giocatori non solo del campionato italiano ma anche del calcio europeo. Da una parte spiccano Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, dall'altra Cuadrado, Dybala, Locatelli e Chiesa.

Ottima la prestazione del centrocampista nerazzurro così come quella dell'argentino bianconero, autore del gol del pareggio. Nelle ultime stagioni si è parlato molto di mercato riguardo i giocatori prima menzionati. Soprattutto il colombiano e l'argentino sono stati spesso avvicinati all'Inter. Il sito Calciomercato.it ha voluto lanciare un sondaggio per i suoi utenti chiedendogli quale sarebbe l'affare più clamoroso fra Inter e Juventus. L'opzione più votata è stata quella riguardante Barella alla Juventus, seguono Dybala all'Inter, Bastoni alla Juventus e Cuadrado all'Inter.

I tifosi hanno votato come affare clamoroso Barella alla Juve

Il sito calciomercato.it ha recentemente lanciato un sondaggio molto interessante su quali sarebbero gli affari più clamorosi fra Inter e Juventus nel caso in cui le due società dovesse lavorare a qualche trattativa di mercato.

Gli utenti hanno votato come prima opzione quella 'Barella alla Juventus' con il 60%, con il 25% invece 'Dybala all'Inter. Seguono poi 'Bastoni alla Juventus' con l'8,9% e infine 'Cuadrado all'Inter' con il 7,1%. Si tratta evidentemente di possibilità remote, anche in considerazione del fatto che i due interisti sono riferimenti nella loro squadra. Lo stesso si può dire di Cuadrado e Dybala, che sarebbero vicini al prolungamento di contratto con la società bianconera.

Nei prossimi giorni secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe arrivare l'ufficializzazione.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando su diversi giocatori per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Per la difesa potrebbe arrivare a parametro zero il difensore del Milan Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto a fine stagione.

A centrocampo si starebbe seguendo Aurelien Tchouameni, riferimento del Monaco e diventato anche parte integrante della nazionale francese. Per il settore avanzato il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023. Gli agenti sportivi del giocatore di recente hanno confermato la volontà del giocatore di non prolungare la sua intesa contrattuale.