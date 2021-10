La nona giornata di campionato è stata una delle più chiacchierate dal punto di vista arbitrale di questo inizio di stagione. Si discute soprattutto dell'applicazione del Var e dell'uniformità di applicazione di tale tecnologia da parte degli arbitri. Proprio nei match principali di questa giornata Roma-Napoli e Inter-Juventus si sono verificati gli episodi più clamorosi. Il sito Virgilio.it ha stilato la classifica senza presunti errori arbitrali sommando tutti gli episodi discutibili di questo inizio stagione. Al primo posto di questa speciale classifica spicca il Milan, sorprende poi il quarto posto dell'Inter e soprattutto il decimo posto della Juventus.

Gli episodi discutibili in Roma-Napoli e Inter-Juventus

Domenica 24 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico si è disputato il match Roma-Napoli. L'addetto alla Var è stato Di Bello mentre l'arbitro in campo Massa. Sorprende infatti come non siano stati sottoposti alla tecnologi un paio di falli di Abraham che già ammonito poteva rischiare l'espulsione. Lo stesso Massa ha valutato come un regolare intervento di gioco quello di Cristante su Anguissa in area della Roma, nonostante dalle immagini sembra esserci un contatto. Di Bello non ha richiamato l'arbitro a valutare la Var, lo ha fatto invece Guida in Inter-Juventus nel rigore fischiato a favore dei bianconeri. Mariani infatti è vicino all'azione quando Dumfries colpisce il piede di Alex Sandro in area di rigore nerazzurra.

Inizialmente non la valuta un fallo da rigore ma poi, dopo il richiamo di Guida dalla Var, lo ha rivisto sanzionandolo con il rigore realizzato da Dybala. Episodio che evidentemente ha scatenato polemiche, anche se il contatto c'è.

La classifica senza errori arbitrali dopo nove giornate di campionato

Il sito Virgilio valuta l'episodio del rigore a favore della Juventus come un errore evidente di Mariani e di Guida in quanto Alex Sandro aveva già perso il pallone prima del contatto con Dumfries.

Considerato errore anche il mancato utilizzo del Var in Roma-Napoli per valutare un'eventuale espulsione di Abraham per doppia ammonizione. Nella classifica senza errori arbitrali spicca al primo posto il Milan con 25 punti, seguono il Napoli a 23 punti, l'Inter a 18 punti, Atalanta e Roma (17), Fiorentina (15), Lazio (14), Bologna e Juventus (13), Sassuolo (12), Torino e Verona (11), Empoli (10), Sampdoria e Udinese (9), Venezia (8), Genoa e Spezia (7), Cagliari (6) e Salernitana (4).

La classifica reale di Serie A dopo nove giornate di campionato

Al primo posto Milan e Napoli a 25 punti, seguono Inter (18), Roma (16), Atalanta, Fiorentina e Juventus (15), Lazio (14), Bologna e Empoli a 12 punti, Sassuolo, Torino e Verona a 11 punti, Udinese (10), Sampdoria (9), Venezia (8), Spezia (7), Genoa e Cagliari (6) e Salernitana a 4.