Questa domenica 24 ottobre alle ore 20:45 si gioca a San Siro la sfida, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A, fra Inter e Juventus.

Fra i bianconeri Allegri ha convocato Dybala, mentre dovrà rinunciare a Kean per un problema muscolare; mentre Inzaghi in attacco potrà contare su Dzeko e Lautaro Martinez.

Come si presentano Inter e Juventus alla partita

Nell'Inter padrona di casa mister Simone Inzaghi non potrà contare su Correa, unico indisponibile in attacco, dove ci sarà spazio per la coppia formata da Lautaro Martinez e Dzeko.

A centrocampo agiranno Barella con Brozovic e molto probabilmente con l'ex di turno Vidal. In porta è confermato Handanovic, mentre la difesa sarà composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

La Juventus arriva a San Siro con Paulo Dybala, l'attaccante argentino ha pienamente recuperato [VIDEO] dal problema fisico che lo aveva colpito nelle scorse settimane e dovrebbe andare in panchina, pronto a entrare eventualmente nella ripresa. Allegri si affiderà in attacco ad Alvaro Morata, accanto a lui dovrebbe agire una fra Chiesa e Kulusevski, i quali sarebbero in ballottaggio fino all'ultim'ora. In difesa possibile turno di riposo per Bonucci. A centrocampo (senza Rabiot) toccherà a Locatelli, assieme a uno fra Bentancur e McKennie.

Inutile dire che questa partita rappresenta un incontro fondamentale per entrambe le squadre. L'Inter cerca il successo casalingo per avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni della classifica. Mentre la Juve, che segue i nerazzurri i classifica a tre punti di distacco, in caso di vittoria effettuerebbe l'aggancio a quella di Inzaghi in classifica a quota 17 punti, tornando prepotentemente in lotta per lo scudetto.

Mister Allegri, nella conferenza stampa della vigilia, ha ribadito che la gara non è decisiva a prescindere dal risultato, spiegando che i nerazzurri - campioni d'Italia in carica - sono ancora la squadra da battere.

Inter-Juventus sarà visibile su Dazn

La partita che si giocherà questa domenica 24 ottobre alle ore 20:45 tra Inter e Juventus, sarà visibile in tv solo per gli abbonati a Dazn.

Dalle ore 20 circa ci saranno i primi collegamenti dallo stadio, con le prime sensazioni dei protagonisti e le formazioni ufficiali.

Nel post match invece saranno mostrati gli high-lights con le eventuali reti, vi saranno i commenti dei protagonisti e saranno analizzati tutti gli episodi da moviola.