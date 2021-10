Le tifoserie calcistiche del sud si confermano le più presenti negli stadi di calcio, lo confermano i numeri degli spettatori di questo inizio di stagione.

Big a parte (Inter, Milan, Juventus peraltro sono molto seguite anche al sud, l'immediata differenza si nota dalle statistiche dal calcio "minore": negli stadi del girone C di Serie C, dove appunto giocano le squadre meridionali, si ha gran lunga un'affluenza maggiore rispetto agli altri due gironi del centro-nord della medesima categorie.

Nello specifico, si passa dai 530 spettatori medi del girone A, ai 1.442 paganti medi del girone B fino a raggiungere i 2.128 spettatori in media del girone C.

Tanto per riassumere, in Serie C per un match dello stesso livello, si conta mediamente il quadruplo di spettatori al sud rispetto al nord. Inutile dire che anche il record di spettatori in una sola gara appartiene a una piazza meridionale: a Bari ben 20.431 spettatori per il derby contro il Foggia, numeri da altra categoria.

Anche in Serie B più spettatori al sud

Questa differenza si nota anche in Serie B dove nei primi posti della classifica spettatori ci sono soprattutto squadre meridionali: primo è il Lecce con 6.546 spettatori in media, secondo il Parma con 5.983, terzo il Frosinone con 5.603, quarto il Cosenza con 5.239 spettatori, quinta la Reggina con 5.159.

Delle prime cinque di questa speciale classifica in Serie B, tre sono squadre del Sud, mentre Frosinone è del centro Italia e Parma è l'unica del Nord.

La classifica spettatori al sud Italia

Considerando serie A, B e C, al primo posto della media spettatori attuale, a fine ottobre 2021, c'è il Napoli (primo in Serie A) con una media spettatori di 21.100, dopodiché troviamo la Salernitana a 10.880 spettatori. Al terzo posto, il Bari in C chiude il podio.

Napoli (serie A) 21.100 spettatori in media;

(serie A) 21.100 spettatori in media; Salernitana (serie A) 10.880;

(serie A) 10.880; Bari (serie C) 8.995;

(serie C) 8.995; Lecce (B) 6.546;

Cosenza (B) 5.239;

Reggina (B) 5.159;

Palermo (C) 4.209;

Benevento (B) 3.823;

Foggia (C) 3.517;

Taranto (C) 3.373;

Campobasso (C) 3.026;

Avellino (C) 2.845;

Catanzaro (C) 2.462;

Crotone (B) 2.048;

Catania (C) 2.010.

Questa la classifica delle tifoserie, prendendo in considerazione solo quelle che in media superano almeno le 2 mila unità allo stadio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Deludente il risultato di Crotone dove si registrano a 2 mila spettatori nonostante la partecipazione della squadra della città ad una categoria importante come la serie B: è probabile che ci siano strascichi di delusione dopo la retrocessione dalla massima serie. Bassi i numeri anche a Catania, in serie C, dove la società risulta in crisi. Infine, va sottolineato che in diverse di queste città le curve hanno deciso di non entrare allo stadio, situazione che incide sul numero complessivo dei presenti sugli spalti.