Dieci gare ufficiali con una sola vittoria all'attivo per il Crotone di Francesco Modesto. La formazione calabrese, con sette punti i classifica, vive momenti di difficoltà viaggiando in zona retrocessione. Nell'ultima giornata, sul campo dell'Alessandria (1-0) ad arrivare è stata la quarta sconfitta stagionale, un risultato per certi versi inatteso dalla società e dai tifosi. In bilico di sarebbe quindi l'allenatore che, in caso si mancato successo contro il Benevento all'Ezio Scida, potrebbe essere anche esonerato.

Crotone, Modesto in bilico

Dopo la riconferma dei giorni scorsi giunta dal Direttore Sportivo Beppe Ursino, la parentesi al Crotone di Francesco Modesto potrebbe interrompersi dopo poche giornate.

L'allenatore, arrivato in estate per dare vita a un nuovo ciclo vincente, si è dovuto scontare subito con le difficoltà di un gruppo nuovo e giovane. Il tasso di competitività del torneo cadetto non ha inoltre aiutato la squadra che ha dovuto fare i conti anche con alcuni infortuni. Pochi i punti conquistati con 17 reti subite che hanno fatto crescere il malcontento tra la tifoseria. Le aspettative della società, inoltre, erano ben diverse con la voglia di poter competere subito per i piani alti della classifica. Una mancata vittoria contro il Benevento o ancor peggio una sconfitta potrebbero portare al cambio in panchina. Tra i nomi emersi nelle ultime ore ci sarebbero due ex rossoblù.

Crotone, i nomi per la panchina

La scelta di cambiare allenatore sarà eventualmente valutata con calma dalla dirigenza calabrese. In caso di avvicendamento, a guidare la squadra potrebbe arrivare una vecchia conoscenza. Tra i profili in ballo ci sarebbe quello di Eugenio Corini, già in passato allenatore del Crotone. Altro nome potrebbe essere quello di Davide Dionigi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per lui una parentesi da calciatore con il Crotone. Non dovrebbe fare il suo ritorno in Calabria l'esperto Serse Cosmi così come non dovrebbero esserci chance per Davide Nicola e Walter Zenga. Più percorribile la pista Roberto Venturato che, dopo l'esperienza al Cittadella, ripartirebbe in Serie B alla guida degli squali.

Una stagione da risollevare

Sul cammino del Crotone nelle prossime giornate ci saranno formazione di spessore. Già giovedì 28 ottobre ad arrivare a Crotone sarà il Benevento, seconda forza del campionato. Successivamente gli squali saranno impegnati nella trasferta di Frosinone. Nel turno successivo, quello dell'undicesima giornata, il Crotone ospiterà il Monza dell'ex tecnico rossoblù Giovanni Stroppa. Una situazione difficile da sbloccare ma che non permetterà di perdere ulteriore tempo e punti per strada.