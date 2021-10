L'Inter sarà una delle protagoniste nella prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio. I nerazzurri, infatti, cercheranno quelle occasioni che il mercato porrà, forti anche di aver trovato stabilità economica grazie alle cessioni dolorose di questa estate di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku per una cifra complessiva vicina ai 200 milioni di euro. Il club meneghino cercherà un rinforzo in mezzo al campo per alzare il tasso tecnico, cosa che è mancata in parte in questa prima parte della stagione. E una delle occasioni potrebbe rispondere al nome di Luis Alberto, che sarebbe in rotta con l'ambiente laziale e in particolar modo con il tecnico, Maurizio Sarri.

Inter su Luis Alberto

Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione invernale di calciomercato, a gennaio, è Luis Alberto. Lo spagnolo non sta riuscendo a ritagliarsi un ruolo di primo piano alla Lazio in questa prima parte della stagione, tanto da essere stato relegato in panchina dal tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, a cui ha preferito nelle ultime settimane Basic e Akpa Akpro.

Il classe 1992, comunque, fino ad ora ha disputato nove partite in campionato, pur partendo dalla panchina nelle ultime gare, mettendo a segno una rete e collezionando quattro assist. Il rapporto con l'allenatore toscano, però, sarebbe ai minimi termini e per questo motivo a gennaio il giocatore potrebbe lasciare la Capitale.

Su di lui avrebbe messo gli occhi l'Inter, dove ritroverebbe il suo "mentore", Simone Inzaghi, che lo ha lanciato ad alti livelli quando era sulla panchina biancoceleste, fino all'anno scorso. Anche questa estate si era paventato di un possibile ricongiungimento immediato all'ombra del Duomo, ma i nerazzurri non hanno avuto la possibilità di affondare il colpo, cosa che invece potrebbe succedere qualche qualche mese, soprattutto se Sarri dovesse continuare ad escluderlo dall'undici titolare.

La possibile richiesta della Lazio

Luis Alberto ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e questo potrebbe porre la Lazio in una posizione di forza in sede di trattativa. Paradossalmente, però, potrebbe rivelarsi anche un vantaggio per l'Inter, società maggiormente interessata allo stato attuale al fantasista spagnolo, che si sposerebbe alla perfezione nel 3-5-2 di Simone Inzaghi.

I nerazzurri, infatti, potrebbero chiedere il giocatore con la formula del prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto. Nelle ultime ore, inoltre, starebbe prendendo quota l'ipotesi di uno scambio alla pari con un giocatore che non sembra essersi ambientato a pieno a Milano, Hakan Calhanoglu. Il turco sarebbe perfetto per Maurizio Sarri essendo in grado di giocare sulla trequarti in un 4-3-1-2 o in un 4-2-3-1. Soluzione che permetterebbe all'Inter anche di realizzare una notevole plusvalenza, avendolo preso a parametro zero questa estate, dopo essere andato in scadenza di contratto con il Milan.