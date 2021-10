Uno dei giocatori simbolo dell'Inter è sicuramente Lautaro Martinez. I nerazzurri sarebbero pronti a premiare la crescita dell'attaccante argentino, che con l'addio di Romelu Lukaku è diventato il vero trascinatore della squadra, con il rinnovo di contratto e un consistente aumento dell'ingaggio. L'annuncio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Nonostante il rinnovo, però, non sembrano placarsi i rumor di mercato sul Toro, che piace praticamente a tutti i top club europei, anche se in pochi potrebbero permetterselo. E tra questi c'è sicuramente il Manchester City, pronto a fare follie per accontentare il proprio tecnico, Pep Guardiola, che lo avrebbe individuato come il rinforzo perfetto per l'attacco.

Manchester City su Lautaro

Lautaro Martinez è stato spesso al centro dei rumor di mercato in questi anni, anche se alla fine è rimasto sempre all'Inter. Già nell'estate del 2020 il suo futuro sembrava segnato, con il Barcellona che si era mosso da febbraio ed era pronto a pagare la clausola rescissoria da 111 milioni ma la crisi economica legata alla pandemia fece saltare tutto. Nell'estate scorsa, invece, sul Toro c'era soprattutto l'Atletico Madrid, con il Cholo Simeone che premeva per l'acquisto del suo connazionale ma la società nerazzurra non ha voluto saperne di privarsene, soprattutto dopo le cessioni di Romelu Lukaku al Chelsea e Achraf Hakimi al Paris Saint Germain.

Ora sul classe 1997 è pronto a fiondarsi il Manchester City.

Pep Guardiola ha fatto il suo nome agli sceicchi per rinforzare il reparto avanzato, rimasto orfano di Sergio Aguero, andato in scadenza di contratto questa estate. L'attaccante argentino, d'altronde, sembra essere esploso definitivamente, trovando anche continuità dal punto di vista finalizzativo, con cinque reti messe a segno in sette partite di campionato.

L'offerta all'Inter

L'Inter è pronta a rinnovare il contratto di Lautaro Martinez rimuovendo la clausola rescissoria da 111 milioni di euro ma un'offerta fuori mercato potrebbe far traballare la società nerazzurra. Il Manchester City sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra superiore ai 100 milioni di euro, oltre ad un contratto da 10 milioni di euro a stagione per l'attaccante argentino.

Cifre fuori mercato in questo momento storico, condizionato dalla crisi che stanno vivendo vari club italiani. Bisognerà vedere se Ausilio e Marotta avranno la forza di rispedirle al mittente, ma questo potrà accadere, probabilmente, solo con l'arrivo di un nuovo proprietario (sempre insistenti le voci sul fondo saudita Pif), viste le difficoltà a cui deve far fronte anche in Cina Suning. In caso contrario un altro sacrificio, anche l'anno prossimo, non è da escludere a priori.