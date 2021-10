La Juventus, negli ultimi giorni, ha dovuto fare i conti con la positività al Covid-19 del centrocampista francese Adrien Rabiot.

In queste ore, stando a indiscrezioni provenienti dalla Francia, ci sarebbero grandi polemiche intorno al giocatore bianconero, poiché avrebbe rifiutato di fare il vaccino.

Rabiot positivo al Covid, in Francia sostengono che abbia rifiutato il vaccino

Adrien Rabiot è risultato positivo al Covid la scorsa settimana, dopo la semifinale di Nations League vinta contro il Belgio, saltando quindi la finalissima contro la Spagna.

Ma in queste ultime ore fa discutere un'indiscrezione rilanciata da diverse testate giornalistiche francesi, riprese poi da vari media Italia, sull'ipotesi che il giocatore possa aver precedentemente rifiutato il vaccino anti-Covid.

Adesso, Rabiot è in quarantena e dovrà rimanerci per dieci giorni, in attesa di tornare negativo. Il francese salterà la gara contro la Roma e resta a rischio pure per il match del 20 ottobre in Champions contro lo Zenit San Pietroburgo.

Anche a livello puramente tecnico, questo per la Juventus è un bel problema, perché Massimiliano Allegri in mezzo al campo ha gli uomini contati. Inoltre, Rodrigo Bentancur rientrerà dal Sud America proprio a poche ore dal match contro i giallorossi, anche se probabilmente Massimiliano Allegri gli chiederà un sforzo, vista l'assenza di Rabiot.

Anche McKennie ha un problema fisico

Nei giorni, scorsi Weston McKennie ha riportato un affaticamento muscolare che gli ha impedito di prendere parte alla sfida tra Stati Uniti e Panama. Ma la federazione statunitense ha subito rassicurato la Juventus e fatto sapere che il giocatore non ha riportato nessuna lesione. McKennie potrebbe tornare a disposizione per la sfida di giovedì 14 ottobre.

Dopodiché il numero 14 juventino tornerà a Torino e la Juventus d'ora valutare le sue condizioni. Per questo motivo, non è da escludere che Massimiliano Allegri, contro la Roma, decida di preservarlo.

La buona notizia, invece, arriva da Arthur che si è rimesso dopo l'operazione per rimuovere la calcificazione alla gamba. Il brasiliano, però, non ha ancora la tenuta fisica per giocare 90 minuti.

All'occorrenza Arthur può dare una mano ma probabilmente a gara in corso.

Dunque, nei prossimi giorni, il tecnico livornese dovrà capire chi schierare contro la Roma e soprattutto dovrà verificare anche le condizioni di Paulo Dybala. L'argentino sta lavorando proprio per essere a disposizione per la partita del 17 ottobre.

La Juventus riprende la preparazione

In queste ore, intanto, la Juventus tornerà alla Continassa per riprendere la preparazione. I bianconeri ritroveranno i primi nazionali e in particolare Massimiliano Allegri potrà contare di nuovo su Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Manuel Locatelli, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa e Moise Kean.

Nei prossimi giorni sono attesi Aaron Ramsey, Matthijs De Ligt e Dejan Kulusevski.

Gli ultimi a rientrare saranno i sudamericani. Per quanto riguarda Ramsey c'è da capire come sta visto che ha saltato il derby dello scorso 2 ottobre ma in nazionale ha giocato due partite. La sensazione è che comunque il gallese parta dalla panchina, visto che la sfida contro la Roma sarà molto combattuta dal punto di vista fisico e Ramsey in questo senso potrebbe soffrire.