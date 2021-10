La società rossonera sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, con l'obiettivo di restare ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi uno spazio importante anche in Europa.

Il reparto sotto osservazione è certamente il centrocampo che ruota attorno alla decisione di Frank Kessie: ''il Presidente'' non ha ancora accettato l'offerta da 6,5 milioni della dirigenza rossonera per il rinnovo contrattuale. Sul centrocampista ivoriano ci sarebbe l'interesse del Paris Saint Germain di Leonardo, che punta a rinforzare la mediana già nel mercato di gennaio.

Ecco perché la società rossonera con Maldini e Massara, stanno prendendo in considerazione i possibili sostituti; due sono i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera, ovvero quelli di Adli e Faivre. Il centrocampista del Bordeaux, bloccato nel mese di giugno è atteso in estate a Milano, ma il possibile addio di Kessie potrebbe anticipare il suo approdo in Italia.

Discorso diverso invece per Faivre, talentuoso centrocampista del Brest, che nella scorsa sessione di Calciomercato era stato molto vicino ai rossoneri. Il Milan monitora con grande interesse la vicenda, ma deve guardarsi dalla concorrenza della Fiorentina di Commisso, che nonostante il mancato rinnovo di Vlahovic, vuole completare la rosa a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano.

Milan, si ferma Messias, Buone notizie per Giroud

Intanto, i rossoneri stanno preparando il rientro in campionato contro il Verona per continuare la scalata in Serie A.

Buone notizie arrivano sul fronte attacco dove Olivier Giroud è ormai recuperato: dopo i problemi alla schiena l'attaccante francese è pronto a scendere in campo contro l'undici di Tudor.

Discorso simile anche per Zlatan Ibrahimovic, che nei prossimi giorni dovrebbe ritornare in gruppo e strappare la convocazione per sabato ed essere poi a pieno regime per il match di Champions contro il Porto, fondamentale per il prosieguo europeo del Diavolo.

Problemi invece per Calabria che a causa di un risentimento muscolare salterà la prossima sfida di campionato.

Si ferma anche Junior Messias, che ha riportato una lesione al retto femorale e quindi dovrebbe saltare le prossime due sfide.

Intanto, Pioli dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1 contro il Verona: Maignan tra i pali; difesa a quattro composta da Kalulu, Romagnoli, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo, spazio alla diga formata da Kessie e Tonali, mentre in attacco ballottaggio Rebic-Giroud, con Diaz, Salaemakers e Leao, confermati sulla trequarti.

Una sfida da non sbagliare, visto il big match tra Lazio e Inter, con la possibilità di restare ai vertici del campionato.