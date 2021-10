Uno dei reparti che l'Inter sicuramente rinforzerà nelle prossime sessioni di Calciomercato è sicuramente l'attacco. L'arrivo di Edin Dzeko e Joaquin Correa ha solo fatto partire una piccola rivoluzione che potrebbe essere completata a gennaio o a giugno, quando potrebbe andare via anche Alexis Sanchez, alla luce di un ingaggio troppo pesante da oltre 7 milioni di euro a stagione. Proprio per questo motivo il club meneghino avrebbe messo gli occhi sull'attaccante uruguaiano del Benfica, Darwin Nunez.

L'Inter sarebbe su Nunez

Il nome nuovo per rinforzare l'attacco in casa Inter è quello di Darwin Nunez.

Il centravanti uruguaiano si sta mettendo in mostra in questa stagione con la maglia del Benfica, sia in campionato che in Champions League, dopo aver fatto intravedere qualcosa l'anno scorso. L'attaccante, classe 1999, sta facendo molto bene avendo realizzato due reti in due partite nella massima competizione europea, a fronte di ben quattro gol in cinque presenze in campionato, raggiungendo quasi il numero complessivo di reti fatte in Primeira Liga l'anno scorso, che ammonta a quota sei.

L'Inter segue con interesse l'attaccante, visto che potrebbe andare a ricoprire il ruolo di vice Edin Dzeko, che non è più giovanissimo e per questo ha bisogno di rifiatare visto che giocare sempre gli toglie lucidità sotto porta, come visto in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

Il club meneghino avrebbe avviato i primi sondaggi anche per provare a bruciare la concorrenza. La società nerazzurra, infatti, non è l'unica interessata a Nunez dato che, secondo a quanto riportato sul web in queste ore, su di lui ci sarebbe anche l'interesse del Milan, che deve rivoluzionare l'attacco alla luce dei problemi fisici di Giroud e Zlatan Ibrahimovic.

La possibile strategia dell'Inter

L'Inter potrebbe presto formulare un'offerta al Benfica per il cartellino di Darwin Nunez. L'attaccante uruguaiano ha un contratto fino a giugno 2025 e questo pone in una posizione di forza il club portoghese, che valuta il classe 1999 almeno 20 milioni di euro. La società nerazzurra, però, potrebbe avere una corsia preferenziale, dopo aver ceduto al club lusitano il cartellino di Joao Mario a titolo gratuito e quello di Valentino Lazaro in prestito con diritto di riscatto.

Proprio l'esterno austriaco potrebbe essere utilizzato per abbassare l'esborso economico, mettendo sul piatto una cifra sui 10-15 milioni di euro più il cartellino dello stesso Lazaro, valutandolo tra gli 8 e i 10 milioni di euro, realizzando anche una piccola plusvalenza.