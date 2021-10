Domenica 3 ottobre, dalle ore 20:45, andrà in scena il posticipo della settima giornata di Serie A tra l'Atalanta di Gasperini e il Milan di Pioli. Una partita senza dubbio molto interessante, tra due delle squadre che, stando alle previsioni della vigilia del campionato, puntano ad un posto nella prossima Champions League. Decisamente diverso l'inizio di stagione dei due club: mentre il Milan è secondo in classifica a quota 16 punti (5 vittorie e un pareggio per i rossoneri), la squadra di casa è solo undicesima con un bottino di 11 punti. Un match contrassegnato per ambe le squadre da assenze, tra cui grandi campioni come Gosens e Zlatan Ibrahimovic.

Nella squadra di casa, Zapata guida l'attacco

La prima grande novità per l'Atalanta porta il nome di Luis Muriel. L'attaccante colombiano, infatti, tornerà ad essere convocato in campionato dopo quasi un mese di assenza. Per non correre rischi, comunque, Gasperini lo farà partire, probabilmente, almeno all'inizio dalla panchina. La Dea si schiererà con il 3-4-2-1, con Musso confermato titolare in porta. Il tridente difensivo sarà composto da Toloi, Demiral e Djimsiti, con Palomino ancora indisponibile e per questo neanche convocato. Nei quattro di centrocampo peserà non poco l'assenza dell'esterno Gosens: al suo posto agirà Zappacosta, con Maehle che giocherà come esterno a sinistra. Coppia centrale di centrocampo composta probabilmente da Freuler e De Roon.

I due trequartisti saranno Pessina (in gol in Champions nel match contro lo Young Boys) e Malinovsky, che dovranno supportare l'unica punta Zapata.

Probabile formazione Atalanta (3-4-2-1): Musso, Toloi-Demiral-Djimsiti, Zappacosta-De Roon-Freuler-Maehle, Malinovskyi-Pessina, Zapata.

Il Milan ancora in emergenza in attacco: Ibra infortunato, Giroud fuori forma

Il Milan di Pioli, invece, cercherà gloria in quel di Bergamo consapevole di essere ancora una volta in emergenza in attacco. Zlatan Ibrahimovic è infatti alle prese con problemi fisici (in stagione lo svedese ha giocato un solo incontro), mentre Giroud ha dimostrato di essere fuori forma e partirà per questo dalla panchina.

4-2-3-1 il modulo che verrà probabilmente scelto dal mister, con Maignan schierato tra i pali. Calabria e Theo Hernandez agiranno da esterni, mentre la coppia dei centrali sarà formata probabilmente da Tomori e Kjaer. Kessie e Bennacer agiranno sulla mediana. Saelemaekers e Leao dovrebbero essere impiegati come ali, con Diaz che agirà da trequartista. Davanti, ancora una volta, sarà titolare Rebic, chiamato dall'allenatore a dun vero e proprio tour de force in questa prima parte di stagione.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria-Tomori-Kjaer-Theo Hernandez, Kessie-Bennacer, Saelemaekers-Diaz-Leao, Rebic.