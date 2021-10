Nel prossimo mercato di gennaio potrebbero esserci degli stravolgimenti, che potrebbero avere un effetto importante sul prosieguo del campionato.

Infatti, tre società in particolare, Inter, Roma e Lazio potrebbero effettuare degli scambi e dei movimenti di Calciomercato, che potrebbero stravolgere l'equilibrio della Serie A.

Partiamo dalla Lazio. I biancocelesti hanno un problema in casa che risponde al nome di Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo, dopo un'estate contraddistinta dalla volontà di lasciare la Capitale, non si è inserito a pieno negli schemi tattici del neo tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, tanto che ha perso posto da titolare a discapito di Toma Basic.

Ecco perchè secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe profilarsi uno scambio con l'Inter, che per accaparrarsi le prestazioni del Mago (pupillo di Simone Inzaghi), potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Hakan Calhanoglu. Anche il turco, non riesce ad imporsi con continuità nello scacchiere tattico di Inzaghi; uno scambio che potrebbe far contenti tutti, in particolare l'Inter e Simone Inzaghi che riabbraccerebbe il suo pupillo per tentare la rimonta Scudetto. Dopo la cessione di Correa, passato dalla Lazio all'Inter, l'ipotesi di uno scambio tra i due fantasisti non è un'utopia.

L'altro possibile movimento di mercato riguarda Inter e Roma; infatti i due calciatori che potrebbero scambiarsi la maglia sono Roberto Gagliardini e Gonzalo Villar; il centrocampista nerazzurro sarebbe l'ideale sostituto di Bryan Cristante e potrebbe aumentare il minutaggio, mentre il mediano giallorosso potrebbe risultare una valida alternativa a Marcelo Brozovic.

Inter-Roma, possibile duello per Nandez

Intanto, Inter e Roma stanno lavorando anche sul fronte acquisti per puntellare i rispettivi organici ed essere competitivi su tutti i fronti, sia in Italia che in Europa.

Le due società potrebbero scontrarsi a gennaio per un obiettivo di mercato, che risponde al nome di Naithan Nandez: l'esterno del Cagliari sembrava vicinissimo ai nerazzurri nella scorsa sessione di calciomercato, ma le pretese esose del Presidente sardo Giulini hanno fatto saltare l'accordo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Adesso però la situazione sembrerebbe cambiata e per una cifra attorno ai 20-25 milioni l'affare potrebbe chiudersi. L'Inter punta l'ex Boca per dare un'alternativa sia a centrocampo, ma soprattutto come esterno viste le difficoltà di Dumfries, mentre la Roma monitora il calciatore che piace tantissimo a Josè Mourinho per la sua duttilità tattica. Il polivalente centrocampista del Cagliari sarebbe nel mirino anche del Napoli di Aurelio De Laurentiis.