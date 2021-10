Puntellare i rispettivi organici per competere ad altissimi livelli sia in Italia che in Europa. È questo l'obiettivo di Juventus e Milan che stanno lavorando sul fronte mercato.

Le due società stanno monitorando diverse piste per quanto concerne il reparto offensivo, che nella prossima sessione estiva di Calciomercato potrebbe essere rinforzato da un acquisto di livello.

La Juventus tiene nel mirino Dusan Vlahovic, ma anche Mauro Icardi, attaccante argentino che nella prossima stagione potrebbe lasciare il Paris Saint Germain, visto il poco spazio che sta avendo sotto la gestione targata Mauricio Pochettino.

I bianconeri vorrebbero puntare ad un prestito secco, ma devono battere la concorrenza di altri club interessati al bomber di Rosario, tra cui il Milan che oltre Belotti e Lucca, sta osservando con grande attenzione la vicenda legata a Maurito.

Lo snodo cruciale riguarda l'ingaggio percepito dall'argentino di 7,5 milioni, troppi per le casse dei rossoneri e dei bianconeri. I due club italiani devono inoltre stare attenti al possibile inserimento del Tottenham dell'ex ds bianconero Fabio Paratici, che sta cercando un'alternativa di livello ad Harry Kane per completare l'attacco.

Juve, McKennie nel mirino del Tottenham. Milan, nodo Kessiè

Oltre al tassello riguardante l'attacco, le due società stanno lavorando anche per rinforzare il centrocampo, anche se in modo diverso.

In casa Milan, lo snodo cruciale riguarda il rinnovo contrattuale di Kessiè, che non ha ancora accettato l'offerta di 5 milioni da parte del club rossonero. Il Presidente sembrerebbe nel mirino dei top club europei come Psg, Barcellona e Real Madrid e potrebbe decidere di non continuare la sua esperienza in rossonero. La dirigenza del Milan ha tutta l'intenzione di comprendere la volontà del centrocampista ivoriano, prima di sostituirlo; tra i nomi più gettonati ci sarebbe quello di Kamara, forte centrocampista del Marsiglia.

Diverso il discorso in casa Juventus che come primo obiettivo per la mediana ha Aurelien Tchouameni, centrocampista francese del Monaco. Il classe 2000 sta avendo una crescita esponenziale, tanto che sarebbe finito nel mirino anche del Chelsea e del Real Madrid; per anticipare la concorrenza dei due top club e riuscire a trovare un accordo con il club monegasco che chiede una cifra di 40 milioni, i bianconeri potrebbero ricavare tale cifra dalle cessioni di Rabiot e Ramsey, accostati al Newcastle, ma soprattutto dalla cessione di Weston McKennie, che ha grandi estimatori in Premier. Infatti, oltre al West Ham, si sarebbe fatto avanti anche il Tottenham di Fabio Paratici.