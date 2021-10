Dopo la bruttissima sconfitta della Juventus contro il Sassuolo, ci sono state numerose polemiche, sia nei confronti dei giocatori bianconeri che verso il tecnico Massimiliano Allegri. Gli uomini di Dionisi hanno espugnato lo Juventus Stadium sicuramente meritando di vincere, dal momento che la Juventus non ha dimostrato di avere una precisa idea di gioco, se non quella di speculare. Un atteggiamento che ha portato Allegri a vincere alcune partite, ma che alla lunga non sembra certamente dare ragione al tecnico livornese. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo (partita decisa da un gol al novantacinquesimo di Maxime Lopex), emergono gli interrogativi su Allegri, sul suo ritorno in bianconero e soprattutto sul futuro della Juventus.

La sensazione è che la Juventus non possa fare più di così, soprattutto considerando le caratteristiche dei giocatori in rosa.

Delusione dei tifosi dopo la sconfitta della Juventus contro il Sassuolo

Il filotto di vittorie consecutive della Juventus ed il pareggio contro l'Inter sembravano avere riportato i bianconeri in carreggiata in campionato, ma la sorprendente sconfitta contro il Sassuolo di Dionisi ha rimesso tutto in discussione. Turno infrasettimanale da dimenticare per gli uomini di Massimiliano Allegri, che non sono riusciti a battere una squadra certamente inferiore dal punto di vista della qualità, ma non del gioco. I tifosi bianconeri hanno criticato aspramente sia i giocatori che Massimiliano Allegri, alcuni anche invocandone l'esonero.

Nelle ultime ore sarebbe addirittura circolato il nome di Zinedine Zidane come sostituto dell'allenatore livornese. Il tecnico francese sarebbe infatti molto gradito ai tifosi bianconeri, proprio per il suo passato a Torino. Inoltre, Zidane si è dimostrato assai vincente anche come allenatore, viste le tre Champions League conquistate con il Real Madrid.

Damascelli: 'Soltanto la situazione economica della Juve non consente ad Agnelli di esonerare Allegri'

Anche il giornalista Tony Damascelli ha voluto dire la sua sulla situazione della Juventus, dopo la disastrosa sconfitta contro il Sassuolo. Secondo il noto giornalista, i giocatori bianconeri sarebbero degli impiegati supersalariati, guidati da un capufficio che non ha saputo rinnovarsi dopo tre anni.

Per Damascelli, infatti, l'idea di gioco di Allegri sarebbe ormai antiquata e assolutamente non adatta al calcio moderno. Il giornalista, infine, ritiene che Andrea Agnelli dovrebbe esonerare Massimiliano Allegri, ma al momento la drammatica situazione economica della Juventus non consentirebbe al presidente bianconero di prendere questa decisione.