La Juventus nei prossimi mesi potrebbe rinforzare soprattutto centrocampo e settore avanzato. In questo inizio stagione sono state diverse le difficoltà nella squadra bianconera, ma ciò che ha spiccato è l'assenza di qualità sulla mediana e di una punta di qualità che possa sostituire in maniera efficace Cristiano Ronaldo. In una situazione economica e finanziaria difficile per la società bianconera, a gennaio sembra improbabile l'acquisto di rinforzi importante. Possibile invece l'investimento su alcuni giocatori a prezzo vantaggioso, su tutti spicca Axel Witsel in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a giugno 2022.

Per la prossima stagione invece si cercherà di acquistare non solo un centrocampista di qualità ma anche una punta brava in fase realizzativa. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023. La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro. Sul giocatore però ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società, fra queste anche il Manchester City. Se la società inglese dovesse riuscire ad arrivare al 21enne la Juventus potrebbe provare ad acquistare la punta brasiliana Gabriel Jesus.

La punta Gabriel Jesus possibile alternativa a Dusan Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe interessata soprattutto all'acquisto di Dusan Vlahovic.

Se però il giocatore della Fiorentina dovesse trasferirsi al Manchester City, la società bianconera potrebbe rinforzare il settore avanzato con Gabriel Jesus. La società inglese lascerebbe partire il brasiliano per dare il ruolo da titolare a Vlahovic. Il brasiliano ha più o meno la stessa valutazione di mercato del giocatore della Fiorentina, circa 60 milioni di euro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sarebbe un giocatore gradito ad Allegri in quanto oltre a garantire tecnica nel settore avanzato sta dimostrando di essere molto bravo ed efficace in fase realizzativa.

Il mercato della Juventus

La Juventus nei prossimi mesi potrebbe rinforzare anche il centrocampo. Abbiamo parlato dell'interesse per Axel Witsel, la società bianconera starebbe seguendo anche Aurelien Tchouameni del Monaco (valutato circa 40 milioni di euro) e Renato Sanches del Lille, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.

Per agevolare l'arrivo di un centrocampista la società bianconera potrebbe effettuare alcune cessioni pesanti. I principali indiziati a lasciare Torino sono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Weston Mckennie. A questi potrebbero aggiungersi i giocatori in scadenza a fine stagione ovvero Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi, e soprattutto Matthijs De Ligt. Il difensore potrebbe trasferirsi al Chelsea.