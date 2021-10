La Juventus anche nei prossimi mesi dovrebbe portare avanti la strategia di mercato iniziata oramai da due anni, che ha portato ad un ringiovanimento della rosa bianconera. Basti pensare agli acquisti di de Ligt e Pellegrini nel 2019, a quelli di Kulusevski, Arthur Melo, McKennie e Chiesa nel 2020 e ai recenti arrivi a Torino di Locatelli, Kaio Jorge e Kean. Tutti investimenti importanti che hanno portato la società bianconera a spendere molto anche sul costo del cartellino, dilazionando il pagamento nelle prossime stagioni. La Juventus potrebbe ritornare ad attingere anche al mercato dei parametri zero la prossima stagione.

Ci sono diversi giocatori di qualità che vanno in scadenza a giugno 2022. Fra questi spicca sicuramente il centrocampista/attaccante del Barcellona Dembélé. Il classe 1997 nelle ultime stagioni è stato spesso condizionato da infortuni muscolari ma sulla sua qualità non ci sono dubbi. Può giocare come trequartista in un 4-2-3-1 o eventualmente come punta in un 4-3-3. Attualmente il francese non è riuscito ancora a trovare un'intesa sul prolungamento di contratto con il Barcellona. Attualmente guadagna circa 9 milioni di euro, un ingaggio che vorrebbe confermare anche nelle prossime stagioni.

Dembélé potrebbe trasferirsi a parametro zero alla Juventus

La situazione economica del Barcellona non è ideale, non è un caso che Messi abbia lasciato la società catalana a parametro zero in estate.

Per questo se il francese Dembélé dovesse continuare a chiedere un ingaggio importante, difficilmente prolungherà il suo contratto. Inoltre il Barcellona starebbe lavorando all'acquisto di un altro rinforzo per il settore avanzato. Si parla infatti di un interesse concreto per il nazionale spagnolo, attualmente al Lipsia, Dani Olmo.

L'alternativa sarebbe Raheem Sterling del Manchester City. Se dovesse arrivare uno di questi, la partenza Dembélé potrebbe concretizzarsi. Il francese potrebbe rappresentare un acquisto ideale per Allegri, che ha sempre apprezzato i giocatori tecnici e veloci. Sarà importante però capire l'affidabilità fisica del giocatore, che nelle ultime stagioni ha raccolto poco minutaggio proprio per i tanti infortuni muscolari che ha subito.

Il mercato della Juventus

La Juventus però deve tener conto anche del bilancio d'esercizio, evitando di appesantire il monte ingaggi. Di certo l'eventuale ingaggio di Dembélé sarebbe agevolato dal Decreto Crescita, che garantisce una tassazione agevolata. Ma la società bianconera starebbe lavorando anche a rinforzi importanti per centrocampo e settore avanzato. Potrebbe acquistare la prossima stagione il giocatore del Monaco Aurelien Tchouameni e la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.