La Juventus in questo inizio di stagione sta avendo difficoltà nel gioco e nei risultati. I bianconeri spesso infatti nel secondo tempo calano sia fisicamente che nell'attenzione.

Sorprendono però anche le difficoltà del centrocampo, in particolar modo Rabiot e Bentancur non sono ancora riusciti a fare i miglioramenti che si aspetta Allegri. Il francese ha sbagliato un gol contro il Milan mentre l'uruguaiano non ha effettuato un assist piuttosto facile. Potrebbe quindi arrivare un centrocampista durante il Calciomercato invernale.

Si valuta però anche un rinforzo d'esperienza nel settore avanzato.

Alla Juventus infatti manca una punta brava in fase realizzativa, dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. Per questo secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio della punta dell'Arsenal Alexandre Lacazette. Il francese va in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2022. Secondo Espn potrebbe lasciare a parametro zero gli inglesi già da gennaio.

La punta Lacazette possibile ingaggio della Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Alexandre Lacazette. La punta francese è in scadenza di contratto con l'Arsenal a giugno 2022 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con gli inglesi.

Per questo potrebbe lasciare l'Arsenal già a gennaio, secondo Espn gli potrebbe essere concessa la lista gratuita sei mesi prima della scadenza del suo contratto.

A 30 anni Lacazette può rivelarsi un acquisto importante che andrebbe a migliorare il settore avanzato bianconero. Nella sua carriera professionale al Lione e all'Arsenal ha dimostrato di saper dare un grande contributo dal punto di vista realizzativo e di saper calciare molto bene anche le punizioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per la prossima stagione, nella quale dovrebbe proseguire la strategia di mercato iniziata due stagioni fa riguardante l'acquisto di giovani di qualità. A tal riguardo uno dei giocatori graditi dalla società bianconera per rinforzare il settore avanzato è Dusan Vlahovic, punta della Fiorentina protagonista di un inizio di stagione importante.

Il nazionale serbo potrebbe essere l'acquisto principale della Juventus per il prossimo calciomercato estivo.

Dovrebbe però arrivare anche un centrocampista di qualità, bravo nell'impostazione di gioco ma anche nel garantire equilibrio. Piace molto Aurelien Tchouameni, mediano del Monaco della nazionale francese.