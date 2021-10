La Juventus nel recente Calciomercato estivo ha acquistato Manuel Locatelli dal Sassuolo e le punte Kaio Jorge e Moise Kean. Investimenti importanti che però non hanno soddisfatto gran parte dei sostenitori bianconeri, che si aspettavano altri innesti di qualità a centrocampo e nel settore avanzato soprattutto dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. Acquisti che potrebbero essere posticipati all'estate 2022, non è un caso che si parli del possibile arrivo di Aurelien Tchouameni dal Monaco o di quello di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Di recente il presidente della società toscana Rocco Commisso ha ufficializzato la volontà del giocatore di non prolungare il suo contratto attualmente in scadenza a giugno 2023.

Questo significa che la punta potrebbe lasciare la Fiorentina la prossima stagione, così da evitare di perderlo a parametro zero nel 2023. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto della Juventus, che starebbe già valutando la formula di pagamento da utilizzare per acquistarlo dalla società toscana.

La punta Vlahovic possibile acquisto della Juventus la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus dopo l'ufficializzazione da parte della Fiorentina del mancato prolungamento di contratto, potrebbe provare ad acquistare Dusan Vlahovic per la prossima stagione. La punta infatti sarebbe il preferito per il settore avanzato e il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe portarlo a lasciare la società toscana a prezzo agevolato.

Si parla infatti di un prezzo di mercato di circa 60 milioni di euro. La società bianconera starebbe valutando la modalità di pagamento del giocatore. Potrebbe provare ad acquistarlo in prestito di due anni con obbligo di riscatto dilazionato nelle prossime stagioni. Tale formula venne utilizzata anche per Federico Chiesa, arrivato dalla società toscana nell'estate 2020.

La Juventus però potrebbe provare ad inserire anche delle contropartite tecniche così da attutire l'esborso economico in cash da presentare alla Fiorentina. Fra i giocatori che potrebbero interessare alla società toscana c'è Lorenzo Lucca, che i bianconeri potrebbero acquistare dal Pisa e vendere poi alla Fiorentina.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa per la prossima stagione ma dovrà anche alleggerirla cedendo quei giocatori che non sarebbe considerati parte integrante del progetto sportivo bianconero. Fra questi spiccano Aaron Ramsey e Weston McKennie, che hanno mercato in Inghilterra. L'americano potrebbe trasferirsi al West Ham, gli inglesi infatti potrebbero cedere Declan Rice e lo sostituirebbero con il centrocampista bianconero. Potrebbero lasciare Torino anche alcuni giocatori in scadenza a giugno 2022, fra questi De Sciglio, Perin e Bernardeschi.