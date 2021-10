Il futuro di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot potrebbe essere lontano da Torino. I due centrocampisti non avrebbero convinto a pieno la Juventus, che nel mercato invernale potrebbe ascoltare offerte interessanti e cederli per poi reinvestire tutto sul mercato.

Secondo quanto riporta Espn i due centrocampisti bianconero sarebbero nel mirino del Newcastle, che dopo esser passato sotto la guida della proprietà araba PIF, è pronto ad acquisti importanti per risalire la corrente e soprattutto la classifica in Premier League, visto il terz'ultimo posto attuale.

La dirigenza della Vecchia Signora sarebbe pronta ad ascoltare eventuali offerte e potrebbe decidere i due calciatori, visto soprattutto gli ingaggi elevati percepiti dall'ex Arsenal e dall'ex Paris Saint Germain, che in questi due anni a Torino non avrebbero convinto fino in fondo per diversi motivi: Ramsey non è mai riuscito ad avere la continuità giusta (anche per i tanti infortuni rimediati durante la sua esperienza bianconera), mentre il francese nonostante alcune buone prestazioni è mancato nella continuità di rendimento.

Ramsey e Rabiot non sarebbero i soli in casa Juventus a poter partire: infatti delle offerte potrebbero arrivare anche per Weston Mckennie che resta sempre nel mirino del West Ham e per Dejan Kulusevki, che piace al Tottenham dell'ex ds bianconero Fabio Paratici.

Tutte queste possibili cessioni potrebbero favorire l'arrivo di Aurelien Tchouameni, centrocampista francese del Monaco, che sarebbe in cima alla lista dei desideri di Allegri per rinforzare il centrocampo dopo il colpo di Manuel Locatelli nell'ultima sessione estiva di Calciomercato.

Juve: Vlahovic priorità in attacco, possibile sondaggio per Aguero

Intanto i bianconeri vogliono rinforzarsi anche in attacco e stanno valutando diversi profili per completare il reparto offensivo.

L'obiettivo numero uno resterebbe sempre Dusan Vlahovic, che dopo la rottura con la Fiorentina a causa del mancato rinnovo contrattuale, è entrato nel mirino della Juventus che vuole anticipare gli altri top club europei come Atletico Madrid, Bayern Monaco e Manchester City, cercando di trovare un accordo già nella sessione invernale di calciomercato.

La Fiorentina potrebbe anche decidere di cedere il calciatore a gennaio, ascoltando eventuali offerte.

Intanto, la dirigenza juventina starebbe monitorando con attenzione la situazione di Sergio Aguero, che dopo l'addio di Leo Messi non sarebbe entusiasta di continuare il percorso in blaugrana, Inoltre, il rinnovo (con clausola faraonica) coi catalani di Ansu Fati, potrebbe spingere il "Kun" lontano da Barcellona e a valutare diverse opzioni.