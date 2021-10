La Juventus in questi giorni sta lavorando anche alle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno 2022. Sono infatti cinque quelli che rischiano di lasciare a parametro zero la società bianconera la prossima stagione. Si è parlato molto in questi giorni della trattativa che sta riguardando la Juventus e Paulo Dybala per il prolungamento di contratto dell'argentino. L'agente sportivo della punta Jorge Antun è ritornato in Argentina, segnale evidente di come manchino solo i dettagli per la sottoscrizione della nuova intesa contrattuale.

Sembra in definizione anche il prolungamento del terzino Cuadrado fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva. Rimane invece incertezza sulla situazione contrattuale di Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi. I giocatori non sono considerati dei titolari da Allegri anche se il nazionale italiano ha giocato molto nelle ultime partite. La volontà della Juventus sembrerebbe essere quella di prolungare il loro contratto ma non all'ingaggio che attualmente guadagnano. Di conseguenza una loro eventuale permanenza si concretizzerebbe qualora decidessero di accettare una diminuzione di stipendio.

La Juventus potrebbe offrire un ingaggio ridotto a Perin, De Sciglio e Bernardeschi

Il portiere Mattia Perin e il terzino Mattia De Sciglio guadagnano circa 3 milioni di euro a stagione, il nazionale italiano circa 4 milioni di euro a stagione. La Juventus potrebbe offrirgli il prolungamento di contratto qualora decidessero di accettare una riduzione importante di ingaggio.

Perin e De Sciglio dovrebbero 'accontentarsi' di circa 2 milioni di euro, Bernardeschi di 3 milioni di euro a stagione. I giocatori nutrono della fiducia di Massimiliano Allegri, di conseguenza ci sarebbe la volontà di proseguire insieme. Bisogna però considerare in questo momento anche le esigenze di bilancio della Juventus.

Fra gli obiettivi societari infatti c'è anche la diminuzione del monte ingaggi, iniziata con l'addio di Cristiano Ronaldo nel recente Calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

Rimanendo in tema di risparmio sul monte ingaggi, un altro giocatore che potrebbe lasciare la Juventus nei prossimi mesi è Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese dal suo arrivo in bianconero nel 2019 non ha inciso come ci si aspettava, condizionato anche da diversi infortuni muscolari. Per questo una sua cessione sarebbe l'ideale anche perché permetterebbe un risparmio sul monte ingaggi da 7 milioni di euro a stagione. Il gallese ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2023. Si parla di un interesse concreto per il centrocampista da parte di alcune società inglesi.