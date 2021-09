La Juventus in queste ore si sta preparando in vista della gara contro il Chelsea. Per questa partita Massimiliano Allegri deve fare i conti con una grande emergenza in attacco. Infatti, la Juventus dovrà fare a meno di Alvaro Morata e Paulo Dybala, perciò il tecnico livornese dovrà studiare qualche soluzione alternativa. In particolare le opzioni sono due: ovvero avanzare Dejan Kulusevski o Federico Bernardeschi. Il numero 20 juventino potrebbe agire sia al fianco di Moise Kean che a centrocampo sulla corsia di sinistra. Dunque, Bernardeschi potrebbe essere la sorpresa di Massimiliano Allegri per la gara contro il Chelsea.

In ogni caso la decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore.

La Juventus prepara la partita di Champions League

La Juventus il 29 settembre tornerà in campo per sfidare il Chelsea. Per questa partita, i bianconeri devono trovare alcune soluzioni alternative viste le assenze pensanti in attacco. Perciò Massimiliano Allegri sta riflettendo se puntare su un classico 4-4-2 o un 3-5-2. Con queste due soluzioni il tecnico livornese ovvierebbe alle assenze di Alvaro Morata e Paulo Dybala. Infatti, in caso di difesa a tre la Juventus schiererebbe Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Mentre a Juan Cuadrado verrebbe spostato a centrocampo sulla corsia di destra, in mezzo giocherebbero Rodrigo Bentancur, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, a completare il reparto ci sarebbe Alex Sandro.

A quel punto in attacco giocherebbero Moise Kean e uno fra Dejan Kulusevski e Federico Chiesa, con quest'ultimo che sarebbe favorito. In caso di 4-4-2, invece, a quel punto in difesa ci sarà il quartetto formato da Danilo, de Ligt e Chiellini e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo sulla destra toccherà a Juan Cuadrado, in mezzo agiranno Manuel Locatelli e Rodrigo Bentancur con Federico Bernardeschi che potrebbe muoversi sulla sinistra.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non è da escludere che il numero 20 juventino possa spostarsi in attacco con Federico Chiesa che si abbasserebbe a centrocampo. Bernardeschi dovrebbe essere la sorpresa di Allegri per cercare di scardinare la difesa del Chelsea viste le assenze di Morata e Dybala.

Juventus - Chelsea su Amazon Prime

La Juventus il 29 settembre giocherà la sua seconda sfida di Champions League.

La partita si potrà seguire in diretta su Amazon Prime e nella squadra di commentatori ci sarà anche Patrice Evra. L'ex difensore della Juventus si unirà a Claudio Marchisio e Gianfranco Zola che saranno in diretta da Torino con Giulia Mizzoni. La telecronaca, invece, sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, a bordo campo ci saranno Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato.