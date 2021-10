In casa Juventus si continua a parlare di Calciomercato.

Nelle prossime sessioni di trattative potrebbe arrivare una punta di qualità, ma anche un centrocampista nel 2022. Per l'attacco si parla di un interesse concreto per Dusan Vlahovic della Fiorentina ma anche per Mauro Icardi, attualmente riserva nel Paris Saint Germain. Per il centrocampo il preferito sembra essere il giocatore del Monaco Aurelien Tchouameni.

Non è da scartare però la possibilità che arrivi un rinforzo importante anche in difesa, si valutano infatti alcuni giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno 2022.

Fra questi spicca Antonio Rudiger del Chelsea e soprattutto Alessio Romagnoli. Il difensore del Milan non ha ancora incontrato la società rossonera per un eventuale prolungamento di contratto e quindi potrebbe arrivare in bianconero a parametro zero la prossima stagione.

Il difensore Romagnoli potrebbe trasferirsi alla Juventus la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Alessio Romagnoli a parametro zero la prossima stagione. Il difensore non ha ancora prolungato il suo contratto con il Milan e potrebbe quindi lasciare la società rossonera.

Ad alimentare il possibile addio del difensore ci ha pensato il suo agente sportivo Mino Raiola, il quale in una recente intervista ha dichiarato che Alessio Romagnoli potrebbe giocare insieme a De Ligt la prossima stagione alla Juventus, sottolineando però che l'olandese è seguito da diverse società europee.

Non è comunque da escludere la possibilità di vedere il difensore del Milan alla Juventus.

Attualmente Romagnoli guadagna circa 3,5 milioni di euro a stagione, mentre potrebbe andare a percepire intorno ai 4 milioni di euro a stagione nella società bianconera. Alla lunga il centrale difensivo italiano potrebbe sostituire Giorgio Chiellini, che va in scadenza di contratto a giugno 2023.

Il mercato in uscita della Juventus

La Juventus dovrà cercare di effettuare anche qualche cessione per la prossima stagione. Ci sono infatti diversi giocatori che non sarebbero considerati parte del progetto sportivo bianconero. Fra questi spicca Aaron Ramsey, che ha mercato in Inghilterra. Il centrocampo gallese guadagna circa 7 milioni di euro a stagione. Il suo addio quindi andrebbe ad alleggerire in maniera importante il monte ingaggi della società bianconera.