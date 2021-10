In questi giorni Paul Pogba è stato a Torino per giocare la Nations League con la Francia. Il ritorno in Piemonte del centrocampista francese ha fatto sognare i tifosi della Juventus che sperano di rivederlo in bianconero. Al termine del match contro il Belgio Paul Pogba ha parlato proprio del suo futuro: "Ora sono a Manchester, ho ancora un anno di contratto voglio finire la stagione nel migliore dei modi, poi vedremo". Pogba va in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno 2022 e ancora non ha firmato il rinnovo di contratto. Inoltre, il francese ha parlato anche del legame che ha con l'Italia: "Ma a Torino sto bene.

Parlo spesso con i miei vecchi compagni, come Paulo Dybala".

Il feeling tra Pogba e gli ex compagni della Juventus

Paul Pogba ha sempre avuto un ottimo rapporto con i suoi compagni della Juventus e spesso sui social è apparso con Paulo Dybala. Il francese ha un feeling speciale anche con Juan Cuadrado. Il colombiano in queste ore ha avuto modo di commentare il post social del centrocampista dello United. Juan Cuadrado sotto la foto postata da Pogba ha scritto: "Panita resta a casa". Infatti, in questi giorni il francese è a Torino e in molti sperano che presto il giocatore possa tornare stabilmente nel capoluogo piemontese per vestire nuovamente la maglia della Juventus. La speranza dei tifosi della Vecchia Signora è che Pogba possa liberarsi a parametro zero per tornare in bianconero.

Di certo, però, il francese guadagna molto e proprio il suo stipendio elevato potrebbe bloccare un suo ritorno alla Juventus.

La Juventus lavora senza i nazionali

In attesa di sapere se Paul Pogba tornerà alla Juventus, i tifosi bianconeri sono concentrati sui prossimi impegni della squadra di Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora, in questi giorni, sta lavorando senza i nazionali e il tecnico livornese dovrà attendere la prossima settimana per avere il gruppo al completo.

Alla Continassa, però, lavorano Arthur e Kaio Jorge. Entrambi si sono rimessi dai rispettivi infortuni e adesso sono vogliosi di riprendersi un posto in squadra. Per aiutare Kaio Jorge e Arthur a ritrovare la condizione, la Juventus ha organizzato un'amichevole contro l'Alessandria. A questo test non prenderanno parte Alvaro Morata e Paulo Dybala che sono al lavoro per rimettersi dai rispettivi infortuni.

Il numero 10 juventino va verso il rientro per il match contro la Roma. Mentre Morata dovrebbe tornare per la gara di Champions League del 20 ottobre contro lo Zenit San Pietroburgo. Dunque, nei prossimi giorni, la Juventus spera di recuperare tutti gli infortunati per poter affrontare il prossimo ciclo di partite con tutta la rosa a disposizione.