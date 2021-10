Puntellare l'organico con acquisti di spessore. Sarebbe questo l'obiettivo della Juventus di Massimiliano Allegri, con la società che starebbe monitorando le situazioni e le opportunità di mercato in ambito europeo. Secondo quanto riportato da molti tabloid inglesi, Timo Werner vorrebbe lasciare il Chelsea. Dopo l'arrivo di Romelu Lukaku dall'Inter, lo spazio per l'attaccante tedesco, che arrivò dal Lispia nell'estate del 2018 per una cifra vicina ai 40 milioni, è diminuito e per questa ragione l'attaccante tedesco vorrebbe provare una nuova esperienza.

I bianconeri starebbero monitorando la situazione ma non solo i soli: infatti, anche le due superpotenze di Germania, il Bayer Monaco e soprattutto il Borussia Dortmund (che pensa al possibile addio di Haaland in estate) sarebbero interessati all'attaccante dei Blues. Altra motivazione che spingerebbe Werner a lasciare il club di Londra sarebbe legata alla convocazione per i Mondiali: l'attaccante vorrebbe giocare con maggiore continuità proprio per non perdere la competizione intercontinentale che si svolgerà in Qatar.

Tchouanemi prima scelta per il centrocampo, Franck Kessié sullo sfondo

Oltre all'attaccante da affiancare a Dybala, Morata e Kean per completare il reparto offensivo, i bianconeri vorrebbero un centrocampista da affiancare a Manuel Locatelli, che ormai è il padrone della mediana della Vecchia Signora.

L'obiettivo numero uno della dirigenza bianconera sarebbe Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Monaco che già in estate era nel mirino dei bianconeri dopo il mancato approdo di Miralem Pjanic. Il club monegasco per una possibile cessione del classe 2000 chiede una cifra vicina ai 40 milioni, che potrebbe esser ricavata grazie alle cessioni di Aaron Ramsey (ormai fuori dal progetto di Allegri) e di Weston Mckennie, che ha tanti estimatori in Inghilterra.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quest'ultimo sarebbe nel mirino del West Ham, che a gennaio potrebbe presentare un'offerta. Sul centrocampista francese, comunque, ci sarebbe anche la concorrenza del Chelsea.

Oltre al grande interesse per il centrocampista del Monaco, i bianconeri starebbero seguendo con molta attenzione anche la vicenda riguardante Franck Kessié, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan.

I rossoneri hanno proposto un rinnovo contrattuale a 5/5,5 milioni di euro, cifra che però non ha soddisfatto l'entourage del calciatore, che sarebbe entrato nel mirino del Paris Saint Germain. In caso di mancato rinnovo con il Milan, la società bianconera potrebbe fare un tentativo per il centrocampista ivoriano, Psg permettendo.