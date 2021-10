La Juventus avrebbe messo gli occhi su Riyad Mahrez. Il calciatore del Manchester City avrebbe il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe lasciare la Premier League a fine stagione. I Citizens, infatti, preferirebbero monetizzare subito anziché correre il rischio di perderlo a parametro zero. La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro ma i bianconeri potrebbero decidere di intavolare una trattativa che prevede uno scambio con Dejan Kulusevski.

L'ex Parma non è centrale nel progetto di Massimiliano Allegri, che lo sta utilizzando a partita in corso e spesso in un ruolo anomalo da seconda punta.

Il tecnico livornese, infatti, gli preferisce Federico Bernardeschi anche dopo gli infortuni tengono fuori Paulo Dybala e Alvaro Morata.

La Juventus sarebbe anche su Witsel e Tchouameni

La società bianconera valuta anche dei profili per rinforzare il centrocampo ed avrebbe messo nel mirino il calciatore del Monaco Tchouameni: la sua valutazione sarebbe di circa 35-40 milioni di euro ma, per organizzare una operazione, dovrebbe prima uscire uno tra Weston Mckeniie ed Aaron Ramsey. L'americano piacerebbe al Tottenham ma anche ad alcune squadre della Bundesliga e per il suo cartellino sarebbero accettate solo offerte superiori ai 30 milioni di euro. La Juventus, infatti, lo ha riscattato soltanto la scorsa stagione dallo Schalke0 04 dopo aver fatto ottime cose sotto la guida di Andrea Pirlo.

Il gallese potrebbe ritornare in Premier League dove lo accoglierebbero West Ham e Aston Villa ma il suo stipendio da 6 milioni di euro sarebbe troppo oneroso per le squadre interessate. I dirigenti torinesi monitorano anche i possibili colpi a parametro zero. Tra questi ci sarebbe anche il nome di Axel Witsel. Il mediano del Borussia Dortmund ha il contratto in scadenza nel 2022 e non dovrebbe rinnovare con i tedeschi.

Dopo tante voci di mercato che lo hanno accostato alla squadra presieduta dagli Agnelli, il calciatore potrebbe davvero trasferirsi alla Pinetina proprio a parametro zero per rinfoltire il reparto di Allegri.

Il ragazzo sarebbe un ottimo investimento soprattutto per le competizioni in Europa dove la sua esperienza potrebbe agevolare il percorso della squadre ed essere d'esempio per i calciatori più giovani presenti in rosa.

Bisogna invece ancora comprendere il futuro di de Ligt. Le ultime voci lo avrebbero accostato al Chelsea sotto richiesta del tecnico Thomas Tuchel anche se lui ha confermato di voler crescere alla Juventus. L'olandese dovrebbe infatti ereditare il ruolo di Giorgio Chiellini nella prossima stagione.

