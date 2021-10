La Juventus, in queste ore, è rientrata da San Pietroburgo e la squadra di Massimiliano Allegri non ha tempo per godersi la vittoria ottenuta contro lo Zenit. Infatti, i bianconeri hanno già iniziato a preparare il match contro l'Inter. Per questa partita, il tecnico livornese ritroverà Paulo Dybala. Ma la sensazione è che l'argentino possa partire dalla panchina. Infatti, il numero 10 della Juventus è fermo dal 26 settembre e dunque non ha molti minuti nelle gambe. Per la gara contro l'Inter, Massimiliano Allegri ha diversi dubbi di formazione perché il calendario è serrato e bisogna dosare le forze dei giocatori.

Nella gara contro lo Zenit, però, alcuni titolari hanno riposato e potranno essere freschi per il match contro l'Inter.

Qualche dubbio per Allegri

La Juventus, nelle prossime ore, entrerà nel vivo della preparazione contro l'Inter visto che per ora chi ha giocato contro lo Zenit ha svolto solo un lavoro di scarico. Per la partita di domenica 24 ottobre ci sono alcuni dubbi di formazione che Massimiliano Allegri risolverà solo a poche ore dall'inizio della partita. In difesa probabilmente si rivedrà Danilo che contro lo Zenit ha riposato. Anche Giorgio Chiellini non è sceso in campo in Champions League. Perciò il capitano della Juventus si candida per un posto da titolare anche se resta da capire chi gli farà posto poiché Matthijs De Ligt è apparso in grande forma.

L'olandese potrebbe essere riconfermato perciò potrebbe aprirsi un ballottaggio tra il numero 19 juventino e Giorgio Chiellini.

A centrocampo, invece, sembrano esserci meno dubbi: sulla destra tornerà Juan Cuadrado, in mezzo ci saranno ancora Manuel Locatelli e Rodrigo Bentancur, mentre a sinistra dovrebbe agire Federico Bernardeschi.

Il numero 20 juventino dovrebbe sostituire Adrien Rabiot che non è ancora risultato negativo al tampone per il Covid-19. Non è nemmeno da escludere che Massimiliano Allegri possa spostare Federico Bernardeschi in avanti al fianco di Federico Chiesa. Il numero 22 juventino sarà certamente titolare e accanto a lui dovrebbe esserci uno fra Alvaro Morata e Moise Kean.

Ma il tecnico della Juventus potrebbe anche decidere di rispolverare la soluzione che ha dato ampie garanzie contro il Chelsea schierando un falso nove.

Dybala pronto a subentrare

Una delle armi in più della Juventus, nel match contro l'Inter, sarà Paulo Dybala. Il numero 10 juventino partirà dalla panchina e chissà che non possa essere utilizzato a gara in corso. Dybala può essere una risorsa preziosa per Massimiliano Allegri ma resta da capire quanti minuti avrà nelle gambe l'attaccante argentino. In ogni caso la Juventus ha ancora alcuni giorni per sciogliere i dubbi di formazione.