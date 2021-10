Domenica 24 ottobre 2021 alle ore 20:45 si gioca il "derby d'Italia" tra Inter e Juventus allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Questa sfida arriva in un momento particolare della stagione, che vede le squadre arrivare in momenti di forma differenti in campionato, anche se entrambe sono reduci da un successo in Champions League. Attualmente nella classifica di Serie A i nerazzurri hanno 17 punti, mentre i bianconeri sono a quota 14, separati quindi da sole tre lunghezze.

La gara - in programma da calendario per la 9^ giornata della Serie A Tim - rappresenta dunque il primo confronto in stagione fra le due squadre storicamente rivale e promette di dare grande spettacolo.

Come arrivano Inter e Juventus alla partita

L'Inter dopo il brutto stop di sabato scorso contro la Lazio (ko 3-1 all'Olimpico fra le polemiche), ha subito reagito riuscendo a sconfiggere in Champions League i moldavi dello Sheriff Tiraspol per 3-1. La squadra è sembrata ben compatta con un Dzeko in grande spolvero (nonostante le critiche e le perplessità del suo acquisto). Mister Simone Inzaghi dovrà ora trovare la chiave per scardinare l'organizzazione difensiva dei bianconeri.

La Juventus, dopo la preziosa e sofferta vittoria in campionato di domenica scorsa contro la Roma per 1-0, si è recata a San Pietroburgo per fronteggiare lo Zenit in Champions League. I bianconeri si sono imposti per 1-0 con gol di Dejan Kulusevski nei minuti finale della partita.

Dopo un inizio di stagione difficile, i bianconeri sembrano aver ora trovato una "quadra" sia per quanto riguarda la fase difensiva che quella offensiva. In grande spolvero in queste partite è stato il neo-acquisto Manuel Locatelli che si è dimostrato all'altezza del centrocampo juventino. Allegri spera intanto di recuperare Dybala in tempo per la sfida contro i nerazzurri.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dove vedere la partita e le probabili formazioni

Il big match della 9^ giornata della Seria A TIM sarà visibile su Dazn a partire dalle ore 20:45, con collegamento del prepartita dalle ore 20:10

Le probabili formazioni di Inter-Juventus:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian; Barella; Brozovic, Calhanoglu; Perisic, Dzeko; Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Alex Sandro; Chiellini; Bonucci; Danilo - Cuadrado; Bentancur; Locatelli; Bernardeschi, Chiesa; Morata. All. Massimiliano Allegri.