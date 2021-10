La Juventus, nelle ultime partite, ha ritrovato una solidità ed un equilibrio importante che gli ha permesso di vincere quattro partite consecutive in campionato. La distanza dai primi posti in classifica è rimasta la stessa (10 punti dal Napoli primo, otto dal Milan secondo) ma come dichiarato da Allegri era importante raccogliere punti. Già da domenica ci sarà un match importante che dirà molto sulle ambizioni dei bianconeri. A San Siro, infatti, ci sarà la sfida attesa contro l'Inter. Sia contro il Torino che contro la Roma, sono arrivate due vittorie per 1 a 0, con una difesa che è riuscita a contenere gli avversari.

Fra i protagonisti indiscussi, oltre ai soliti Bonucci, Chielllini e De Ligt, spicca anche il brasiliano Danilo. Arrivato nel 2019 nello scambio che ha portato Cancelo al Manchester City, nella sua prima stagione ha avuto difficoltà importanti di adattamento, anche a causa di qualche infortunio muscolare. Dalla scorsa stagione, però, è diventato un riferimento, confermandosi in questo inizio stagione. Danilo gode della fiducia di Massimiliano Allegri, che lo considera importante non solo dal punto di vista tecnico ma anche come riferimento per i più giovani. Non è un caso che si parli di un suo possibile rinnovo di contratto con la società bianconera, attualmente in scadenza a giugno 2024.

Il terzino Danilo potrebbe rinnovare il suo contratto con la Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus, dopo aver definito i rinnovi di contratto di Juan Cuadrado e Paulo Dybala, potrebbe incontrare anche il difensore Danilo e prolungare la sua intesa contrattuale anche oltre il 2024. Il brasiliano, infatti, ha un contratto per altre tre stagioni in bianconero, ma la Juventus sarebbe pronta a rinnovarglielo.

Il giocatore sarebbe disposto a chiudere la carriera nella società bianconera. Di recente, alcuni giornali sportivi hanno parlato di un possibile confronto fra Danilo e il commissario tecnico della nazionale brasiliana Tite. Il terzino avrebbe rivelato all'allenatore la volontà di saltare l'ultimo match di qualificazione ai mondiali del Qatar contro l'Uruguay per essere pronto per la sfida contro la Roma giocata domenica 17 ottobre.

Segnale evidente di come il brasiliano si senta parte integrante della società bianconera. Tutti atteggiamenti graditi dalla Juventus, che potrebbe quindi consolidare il rapporto professionale con Danilo.

I giocatori in scadenza a giugno 2022

Nelle prossime settimane, la Juventus dovrà valutare anche le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno 2022. Su tutti, Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi. Le prestazioni fornite dal terzino e dal centrocampista contro la Roma confermano la loro qualità. Di conseguenza, potrebbero essere confermati per le prossime stagioni. Per quanto riguarda il portiere, molto dipenderà dalla sua volontà di rimanere come secondo.