La Juventus negli ultimi giorni di mercato ha ceduto Cristiano Ronaldo al Manchester United. Si era parlato di un suo possibile addio già durante gli Europei ma sorprende il fatto che abbia lasciato la società bianconera a tre giorni dalla fine del mercato. Il portoghese è stato sostituito da Moise Kean, arrivato dall'Everton in prestito con obbligo di riscatto a giugno 2023. Un addio quello del portoghese inizialmente poco gradito dai sostenitori bianconeri per il modo in cui si è definito. I recente risultati raccolti dalla Juventus però hanno permesso di dimenticare il portoghese, anche grazie alla crescita evidente di Federico Chiesa.

Dell'acquisto di Cristiano Ronaldo nel 2018 da parte della Juventus ha parlato di recente il presidente della Figc Gabriele Gravina. Ospite al programma televisivo di Mediaset Tiki Taka, ha sottolineato che l'arrivo del portoghese è stato molto importante per il calcio italiano, meno per la società bianconera. Sulla lotta scudetto il massimo dirigente ha sottolineato che in questo momento sembra riguardare le milanesi e il Napoli ma nel calcio ci sono sempre delle sorprese. Ha poi voluto giustificare anche l'arbitro Orsato per il presunto errore in Juventus-Roma, sottolineando come sia un mestiere difficile quello dell'arbitro.

Il presidente della Figc ha parlato dell'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juve nel 2018

"Cristiano Ronaldo ha fatto bene al calcio italiano ma credo che per la Juve non sia stata una buona operazione". Queste le dichiarazioni di Gabriele Gravina in riferimento all'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus nell'estate 2018.

Un investimento pesante dal punto di vista del cartellino e dell'ingaggio. Di certo l'emergenza coronavirus era imprevista e questo non ha agevolato la società bianconera nel recupero dell'investimento effettuato. Il presidente della Figc ha parlato anche della lotta per il titolo nel campionato italiano sottolineando: "In questo momento l'asse Milano-Napoli sembra essere ben attrezzato ma nel calcio ci sono sempre sorprese".

Fra queste anche l'Atalanta, che potrebbe risalire dopo un inizio difficile in campionato.

Gabriele Gravina sul presunto errore arbitrale di Orsato in Juventus-Roma

In merito al presunto errore arbitrale di Orsato in Juventus-Roma il presidente Gabriele Gravina ha aggiunto: "Difenderò sempre gli arbitri perché è un lavoro difficilissimo". Ha poi voluto ironizzare sulla possibilità di acquistare automobile usate da Andrea Agnelli o da Claudio Lotito. In questo ultimo caso ha aggiunto: "La farei controllare molto bene l'automobile prima di acquistarla, questo sicuramente".