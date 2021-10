La Juventus è pronta a disputare le prossime partite fra Champions League e campionato. La situazione nella massima competizione europea può ritenersi tranquilla, considerando che i bianconeri hanno vinto le due partite fin qui disputate e già contro lo Zenit San Pietroburgo potrebbero avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale. In campionato, nonostante le vittorie recenti contro Spezia, Sampdoria, Torino e Roma la distanza dal primo posto resta importante, ben dieci punti. Sarà quindi necessario dare seguito anche ai successi in campionato per provare a riavvicinare i primi posti.

Intanto la società sta lavorando per cercare di rinforzare la rosa bianconera. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità a centrocampo e nel settore avanzato. A tal riguardo si parla di un interesso concreto per Aurelien Tchouameni, mediano del Monaco e della nazionale francese. Il 21enne anche in questo inizio stagione sta confermando tutte le sue qualità ed è diventato uno dei giocatori più seguiti in ambito europeo. La Juventus però valuta altri centrocampisti, considerato il tanto interesse da parte di società europee. Su tutti piace Ryan Gravenberch, mediano 19enne dell'Ajax e già nazionale olandese.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Gravenberch come alternativa a Tchouameni

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando la possibilità di acquistare Gravenberch. Valutato circa 30 milioni di euro dall'Ajax e in scadenza di contratto a giugno 2023, il centrocampista olandese è uno dei giovani più interessanti in ambito europeo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Titolare dell'Ajax, è attualmente parte integrante della nazionale olandese. Ricorda dal punto di vista fisico e tecnico Paul Pogba, inoltre sarebbe un rinforzo importante anche se il prezzo nei prossimi mesi potrebbe aumentare. La società bianconera potrebbe agevolare un suo eventuale acquisto cedendo quei giocatori che non sarebbero considerati parte integrante del progetto sportivo bianconero.

Il mercato della Juventus

La Juventus già a gennaio concretizzare delle cessioni importanti. Si parla infatti della possibile partenza di Aaron Ramsey, che piace a diverse società inglesi. Oltre al gallese potrebbero partire Weston McKennie e Dejan Kulusevski, che sarebbero seguiti dal Tottenham. Le eventuali partenze dei centrocampisti potrebbero non solo alleggerire il monte ingaggi ma darebbero la possibilità alla società bianconera di avere una somma importante da investire sul mercato. Si è parlato del possibile arrivo di Gravenberch per il centrocampo, ma la Juventus starebbe lavorando anche all'acquisto di qualità per il settore avanzato: il preferito sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.