La Juventus è pronta ad affrontare diverse partite impegnative prima della nuova pausa per le nazionali di novembre. L'ultimo match contro la Roma è stato soddisfacente dal punto di vista del risultato, meno da quello del gioco espresso, con la squadra di Mourinho che probabilmente, secondo molti addetti ai lavori, avrebbe meritato almeno il pareggio. Allegri si è affidato nel settore avanzato a Moise Kean e Federico Chiesa, considerando l'indisponibilità dei due titolari Alvaro Morata e Paulo Dybala. Lo spagnolo però è tornato in campo dopo l'infortunio entrando negli ultimi minuti del match.

Per l'argentino invece ci vorranno ancora un po' di giorni per il pieno recupero dopo l'infortunio muscolare. Già nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Roma Massimiliano Allegri aveva parlato di un possibile rientro di Dybala contro l'Inter o anche nel match successivo contro il Sassuolo. Secondo le ultime indiscrezioni però, lo staff tecnico e medico bianconero starebbero valutando un rientro ancora più prudente dell'argentino per evitare ricadute. Potrebbe quindi saltare non solo il match contro l'Inter previsto il 24 ottobre ma anche quello contro il Sassuolo in programma mercoledì 27 ottobre, per rientrare nella partita dello stadio Bentegodi contro il Verona prevista sabato 30 ottobre alle ore 18.

Paulo Dybala potrebbe rientrare nel match di campionato contro il Verona

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Continassa, la Juventus potrebbe scegliere una strategia prudente per il rientro prudente di Dybala dopo l'infortunio muscolare subito contro la Sampdoria. L'obiettivo è evitare altre ricadute, per questo potrebbe essere disponibile nel match di sabato 30 ottobre alle ore 18 contro il Verona.

Considerando l'abbondanza nel settore avanzato e l'adattamento a punta di giocatori come Bernardeschi e Chiesa, Allegri vuole evitare rischi. D'altronde l'argentino è considerato molto importante dal punto di vista tecnico e nelle prossime settimane dovrebbe firmare un nuovo contratto con la società bianconera.

La situazione indisponibili della Juventus

Il tecnico Massimiliano Allegri ha recuperato di recente Alvaro Morata, come già anticipato ad inizio articolo. Sono ritornati disponibili anche i brasiliani Kaio Jorge e Arthur Melo. La punta era già stata schierata negli ultimi minuti del match contro il Torino, il centrocampista invece nella parte finale della partita contro la Roma. Si attende solo Adrien Rabiot, attualmente positivo al coronavirus: in caso di negatività, potrebbe ritornare a disposizione per il match contro l'Inter.