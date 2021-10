La Juventus sta già lavorando per la prossima stagione. La società bianconera infatti potrebbe cedere quei giocatori non considerati importanti per il progetto sportivo bianconero, per poi successivamente investire su giovani di qualità che possano incrementare il livello qualitativo della rosa. Le principali esigenze sembrano riguardare il centrocampo e il settore avanzato. Fra i giocatori graditi per la mediana c'è sicuramente Aurelien Tchouameni, attualmente al Monaco e diventato oramai parte integrante della nazionale francese.

Per quanto riguarda il settore avanzato il preferito sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto a giugno 2023.

Il 21enne però non è l'unico giocatore che sarebbe valutato dai bianconeri.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe essere interessata alla punta dell'Atletico Madrid Joao Felix. Il portoghese arriverebbe però alla società bianconera solo se gli spagnoli lo lasciassero partire in prestito con diritto di riscatto.

La punta Joao Felix potrebbe andare in prestito della Juventus

La Juventus starebbe valutando diversi giocatori per rinforzare il settore avanzato per la prossima stagione. Fra questi ci sarebbe anche Joao Felix, punta dell'Atletico Madrid, dove attualmente non è considerato un titolare dal tecnico Simeone. Per questo il portoghese potrebbe lasciare la società spagnola.

La sua valutazione di mercato però è notevole, circa 80 milioni di euro. Somma che attualmente la società bianconera non potrebbe sostenere. A meno che l'Atletico Madrid decida di lasciarlo partite in prestito con diritto di riscatto dilazionato nelle prossime stagioni.

Tale eventuale trattativa di mercato potrebbe essere definita in modo simile a quella che ha portato nell'estate 2020 Alvaro Morata dall'Atletico Madrid alla Juventus.

Lo spagnolo si è trasferito nella società bianconera in prestito oneroso per circa 10 milioni di euro e diritto di riscatto a 45 milioni di euro.

Possibile arrivo in prestito di Joao Felix con riscatto dilazionato nelle prossime stagioni

La Juventus però ha avuto la possibilità di rinnovare il prestito per un'altra stagione pagando ulteriori 10 milioni di euro e posticipando il diritto di riscatto del cartellino di Morata per 35 milioni di euro all'estate 2021.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe anche decidere di non acquistare a titolo definitivo Morata e magari trovare proprio un'intesa con l'Atletico Madrid per l'arrivo in prestito con diritto di riscatto di Joao Felix dilazionato nelle prossime stagioni.